Auf der diesjährigen gamescom konnte bereits die lange erwartete Switch 2 Umsetzung von Elden Ring angespielt werden. Die sogenannte Tarnished-Edition konnte die Tester aber noch nicht wirklich überzeugen. Das Spiel sah zwar gut aus, hatte aber mit starken Framerate-Einbrüchen zu kämpfen. Viele bemängelten, dass diese besonders in der offenen Welt des Spiels auftraten. Dort fielen die ohnehin maximal 30 Frames im Handheld-Modus auch oft unter 20.

Scheinbar hat Entwickler From Software nun Konsequenzen aus dem Feedback gezogen. Eigentlich sollte das Spiel nämlich noch dieses Jahr auf der Switch 2 erscheinen. Diesen Termin haben die Entwickler nun gekippt und auf 2026 verschoben. Als Begründung wurde angegeben, dass man mehr Zeit brauche, um notwendige Anpassungen vorzunehmen. Ein exakter Tag wurde noch nicht genannt. Somit hat From Software nun theoretisch über ein Jahr Zeit, das Spiel zu optimieren.

Die Tarnished-Edition von Elden Ring wird neben dem Hauptspiel von 2022 auch das Addon Shadow of the Erdtree enthalten. Dieses erschien im Juni 2024 und wir haben es damals auch angespielt. Wer nicht bis zum Release warten will, kann Elden Ring inklusive Addon bereits jetzt auf PC und Konsolen spielen. Auf Steam kostet das Hauptspiel 59,99 Euro. Shadow of the Erdtree gibt es einzeln für 39,99 Euro. Im Paket kosten beide Teile zusammen 79,99 Euro.