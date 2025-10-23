Werbung

Mit Chrono Odyssey möchte das südkoreanische Chrono Studio auf dem europäischen MMORPG-Markt starten. Um sich gegen die Konkurrenz abzusetzen, will man einiges anders machen als die Genre-Kollegen. Vor allem betonen die Entwickler immer wieder, dass es keine Pay2Win-Elemente im Spiel geben soll. Diese sind besonders bei MMOs aus dem asiatischen Raum häufig zu finden.

Stattdessen plant das Team, das Action-Spiel über ein klassisches Buy-To-Play-Modell zu finanzieren. Hinzu kommen kosmetische Items und ein Battle Pass. Das System orientiert sich also an Titeln wie Diablo IV und anderen. Tägliche Aufgaben und übermäßigen Grind soll es nicht geben. Die Beta im Juni 2025 konnte bereits viele Spieler für sich gewinnen.

Chrono Odyssey soll zwar auch PvP bieten, der Fokus der Entwickler wird jedoch auf PvE-Elementen liegen. Die Spieler sollen eine offene Welt erkunden und sich dem Spiel auf Wunsch auch komplett allein stellen können. Wer lieber mit anderen spielt, kann Gilden gründen und in Raids mit bis zu zehn Personen losziehen. Das Kampfsystem soll sich durch die sogenannten Chronotectoren besonders dynamisch spielen. Diese erlauben es Spielern, in der Nähe von Gegnern die Zeit anzuhalten und in gewissem Maße sogar zurückzudrehen.

Ganz typisch Rollenspiel wird das Spiel einen umfangreichen Charaktereditor bieten. Dieser soll eine große Auswahl an Freiheiten und Optionen bei der Erstellung der eigenen Spielfigur bieten. Durch Arbeiten in der offenen Welt sollen Spieler direkt die Ökonomie innerhalb des Spiels beeinflussen können. Aus den gewonnenen Materialien werden Items gefertigt, die auch mit anderen Spielern gehandelt werden können.

Erscheinen soll Chrono Odyssey im vierten Quartal 2026. Geplant ist ein weltweit zeitgleicher Start. Dies will man bei den Updates fortführen. Der Launch soll auf Steam, Epic Games, PlayStation 5 und XBox Series X/S stattfinden.

Wer möchte, kann sich das Spiel bei Steam bereits auf die Wunschliste setzen. Vorbestellungen sind aktuell noch nicht möglich.