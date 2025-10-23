Werbung

Mit Avatar: Frontiers of Pandoria ist im Dezember 2023 ein First-Person-Action-Adventure zur Filmreihe von James Cameron erschienen. Das Spiel erhielt durchschnittliche bis gute Wertungen. Auf metacritic steht der Metascore auf 72, der User Score auf 7,1. Auch die positiven Steam-Bewertungen befinden sich im Bereich um die 70 %.

Ein großes Update soll demnächst einige Neuerungen für den Titel bringen. Die wichtigste davon ist die Einführung des Third-Person-Modus. Zur Vorstellung des Features hat Ubisoft eigens einen Youtube-Trailer erstellt. Bislang konnten Spieler sich nur in der Ego-Perspektive über Pandora bewegen. Außerdem wird mit dem Update das New Game + ins Spiel eingefügt. So können Spieler ihren Fortschritt mit in einen neuen Spieldurchgang nehmen.

Das Update kommt nicht von ungefähr. Schließlich erscheint am 19. Dezember 2025 ein neuer Avatar-Film. Passend dazu soll es dann eine neue Story-Erweiterung namens From the Ashes für das Spiel geben. Diese setzt kurz nach Ende der Haupthandlung ein und schickt Spieler auf die Abenteuer des Kriegers So’lek vom Trr’ong Clan. Nachdem er und seine Familie von der RDA und ihren Verbündeten angegriffen wurden, sinnt er auf Rache und will zugleich seine Lieben beschützen.

Wer sich Avatar: Frontiers of Pandora zulegen will, kann das Spiel auf Steam zum Preis von 69,99 Euro kaufen.