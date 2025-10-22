Werbung

Ganze 25 Jahre ist es her, dass Maxis mit Die Sims ein neues Franchise rund um die beliebte Lebenssimulation geschaffen hat. Seither sind insgesamt vier Ableger der Hauptreihe erschienen. Ergänzt wird das Universum durch diverse Spin-Offs. Dazu zählen auch zwei mobile Ableger. The Sims FreePlay erschien bereits im Dezember 2011. Einige Jahre später folgte 2018 The Sims Mobile.

Die neueste Mobile-Umsetzung soll nun allerdings ihr Ende finden. In einem Blog-Beitrag hat Publisher EA bekannt gegeben, dass man The Sims Mobile ab dem 20. Januar 2026 nicht mehr spielen kann. Aus den Stores hat man den Titel bereits am 21. Oktober 2025 entfernt. Laut dem Post soll es zum Abschied noch einige saisonale Events geben. Insgesamt 14 davon werden im Beitrag genannt.

Wer noch über Echtgeld-Währung verfügt, verliert diese mit dem Ende des Spiels. Auch gekaufte Inhalte verfallen im Januar. Als kleines Abschiedsgeschenk werden ab dem 06. Januar alle Items im Baumodus und im Create-A-Sim-Menü freigeschaltet. So stehen dann eigentliche Premiuminhalte für die letzten beiden Wochen für alle Spieler zur Verfügung.

Spieler des zweiten Mobile-Games rund um die Sims müssen sich allerdings keine Sorgen machen. The Sims FreePlay wird weiter betrieben. Generell wird dieser Titel auch wesentlich besser bewertet als The Sims Mobile. FreePlay kommt auf metacritic auf einen Metascore von 80, wobei der User Score lediglich bei 5,6 liegt. Für Mobile gibt es lediglich 73 im Metascore und 3,8 von den Nutzern.