Werbung

Schon im August 2024 kündigte Daedalic The Occultist an. Seit der Präsentation des Reveal-Trailers wurde es jedoch ruhig um den Titel. Ein neuer Gameplay-Trailer gibt nun erste Einblicke in das Horror-Spiel. Das Video steht auf YouTube zur Verfügung. In den 90 Sekunden präsentieren die Entwickler von Daloar ihr Spiel. Es ist das erste Spiel des spanischen Entwicklerstudios.

Im Video gibt es bereits einige der späteren Handlungsorte zu sehen. Darunter ein finsterer Wald und viele alte Gebäude. Neben einigen Gegnern und vielen Horror-Elementen zeigt der Trailer auch einen Blick auf einige Gameplay-Mechaniken und Rätsel. So bildet das Pendel ein zentrales Element, da sich damit die Zeit zurückdrehen lässt.

Spieler schlüpfen in die Rolle des paranormalen Ermittlers Alan Rebels. Er begibt sich auf die Insel GodStone um seinen verschwundenen Vater zu suchen. Auf der Insel trieb früher in den 50ern ein Kult sein Unwesen. Seitdem hat niemand mehr die Insel besucht. Im Spiel soll es keine Kämpfe geben. Alan versucht stattdessen, sich zu verstecken und Gegner zu umgehen. Wer sich das Spiel auf die Wunschliste setzen möchte, kann dies auf Steam bereits tun. Als Release-Zeitraum wurde bislang nur das Jahr 2026 bekannt gegeben.