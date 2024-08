Werbung

Nach dem gescheiterten Gollum hat sich Daedalic dazu entschieden, nur noch als Publisher aufzutreten. In dieser Rolle hat die Firma jetzt einen neuen Titel angekündigt. Gemeinsam mit Entwickler DALOAR entsteht gerade The Occultist. Ein erster Cinematic-Trailer wurde nun veröffentlicht.

In The Occultist schlüpfen Spieler in die Rolle von Alan Rebels. Der Ermittler reist zur Insel GodStone reist, um das Rätsel um seinen vermissten Vater zu lösen. Dieser ist an diesem Ort geboren und dort aufgewachsen. Bei seinen Ermittlungen nutzt Alan ein mysteriöses Pendel. Bis 1950 war auf GodStone ein berüchtigter, makabrer Kult aktiv, der verstörende Experimente und grausame Rituale durchführte. Nun streift der Ermittler durch verlassene Straßen und Häuser. Seine Informationen erhält er von den Seelen der Verstorbenen. Diese kann er mit seinem Pendel rufen.

Gekämpft wird in The Occultist eher nicht. Stattdessen ergreift Alan lieber die Flucht und schleicht sich an übel gesinnten Geistern vorbei. Statt Kämpfen sollen aber viele Rätsel auf die Käufer warten. Der knapp dreiminütige Trailer erntet jedoch nicht nur Zustimmung. In dem Clip ist keinerlei Gameplay zu sehen. Stattdessen handelt es sich um In-Engine-Trailer.

Besonders nach dem Misserfolg von Gollum sind viele daher skeptisch. Auch gibt Daedalic selbst an, dass das Spiel später aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Daher gibt der Cinematic-Trailer aktuell wenig Auskunft über den Weg, den das fertige Spiel gehen soll. Erscheinen soll der Titel bereits 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Bis dahin wird es möglicherweise noch die eine oder andere Gelegenheit geben, einen Blick auf das kommende Gameplay zu werfen.