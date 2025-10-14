Werbung

Kürzlich fand die New York Comic Con statt. Publisher Capcom hatte im Vorfeld ein großes Panel mit einer Länge von 90 Minuten angekündigt und Fans hofften auf neue Informationen zum kommenden Resident Evil Requiem. Während der Show gab es allerdings nichts Neues zum erwarteten Horror-Spiel. Stattdessen hat Capcom im Nachgang zur Show auf Social Media einige Infos veröffentlicht.

In einem Post auf X gaben die Entwickler bekannt, dass die Vorbestellungen für das Spiel am 29. Oktober 2025 starten. Mit dem Start der Vorbestellungen dürfte Capcom auch den endgültigen Preis des Spiels verraten. Da zuletzt sowohl Dragon’s Dogma 2 als auch Monster Hunter Wilds mit einem Preis von 69,99 Euro erschienen sind, ist davon auszugehen, dass sich Resident Evil Requiem auf einem ähnlichen Niveau bewegen wird.

Capcom will am 29. Oktober allerdings nicht nur den Preis des Spiels enthüllen, sondern auch ein neues Video veröffentlichen, das das gesamte Resident Evil-Franchise feiert. Der Post stellt aber deutlich klar, dass das Video kein neues Gameplay-Material aus Requiem enthalten wird. Dennoch dürfen sich Fans auf frische Einblicke und vielleicht sogar einige Hinweise freuen. Fans hoffen auf Hinweise zu bereits bekannten Figuren. Allen voran natürlich Leon S. Kennedy, dessen Auftritt im neuen Teil bislang nicht offiziell bestätigt wurde.

Das Interesse am neuen Ableger ist schon jetzt enorm. Nur wenige Wochen nach der offiziellen Ankündigung verzeichnet Requiem bereits über eine Million Wunschlisten-Einträge. Auf Steam belegt der Titel aktuell Platz neun der Wunschlisten-Charts. Capcom beschreibt Resident Evil Requiem als direkten Nachfolger im Hauptkanon der Serie. Man will die düstere Atmosphäre und den psychologischen Horror der Vorgänger mit moderner Technik verbinden. Der Release von Resident Evil Requiem ist für den 27. Februar 2026 geplant. Dann erscheint das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC sowie Nintendos Switch 2.