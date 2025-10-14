Werbung

Die Wolfenstein-Spiele sind wahrscheinlich eines der bekanntesten Beispiele für Shooter. Bereits seit 1981 erscheinen mehr oder weniger regelmäßig neue Ableger rund um das Franchise. Ursprünglich von Muse Software produziert, wechselte die Lizenz 1992 zu id Software. Heutzutage ist das schwedische Entwicklerstudio Machine Games für die neuesten Serienteile verantwortlich. Der letzte Ableger der Reihe erschien 2019. Seither war das Studio vor allem mit Indiana Jones und der Große Kreis beschäftigt, das gerade letzten Monat erst ein neues DLC erhalten hat.

Im Oktober feiert Machine Games sein 15-jähriges Studio-Jubiläum. Dazu hat man nun einen Post auf X veröffentlicht, in welchem man sich für 15 unbeschreibliche Jahre bedankt. Darunter zu sehen ist ein Bild, das die fünf letzten Spiele des Studios zeigt. Also viermal Wolfenstein und Indiana Jones. Ein sechstes Kästchen zeigt ein großes Fragezeichen. Hiermit teasert Machine Games offensichtlich an, dass man gerade ein neues Spiel entwickelt.

Unklar ist bei dem Post natürlich, ob es sich um ein neues Indiana Jones, eine Fortsetzung von Wolfenstein oder eine gänzlich neue IP handelt. Für eine Indiana Jones Fortsetzung spricht natürlich, dass es sich dabei um das aktuellste Spiel des Studios handelt. Mit einem Metascore von 86 und einem User Score von 8,2 konnte das Spiel beispielsweise auf Metacritic auch durchaus überzeugen. Es gibt aber durchaus auch Hinweise auf ein neues Wolfenstein. So hat sich der Studio-Chef bereits in der Vergangenheit dazu geäußert, dass man mit der Shooter-Reihe noch nicht fertig sei. Zudem wurde erst kürzlich bekannt gegeben, dass Amazon eine Serienadaption zu Wolfenstein produziert. Ein neues Spiel wäre also durchaus eine gute Werbung. Was genau hinter der Ankündigung steckt, wird wohl erst eine Enthüllung des Projektes zeigen.