Nachdem es jahrelang wenig neues Material rund um das Silent Hill Franchise gab, scheint es die letzten Monate zu boomen. Den Start machte das gelungene Remake von Silent Hill 2. Nicht nur uns hat das Spiel überzeugt, es hat auf metacritic auch einen Metascore von 86 und einen User Score von 9,1.Damit hält der Titel einen der höchsten Scores auf der Webseite. Am 25. September 2025 erschien dann Silent Hill f. Mit einer Wertung von 85, beziehungsweise 7,0 konnte auch dieses überzeugen.

Schon seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte rund um das Projekt Silent Hill Townfall. Ursprünglich hatte Entwickler Annapurna Interactive den Titel bereits 2022 angekündigt. Seither sind allerdings kaum offizielle Informationen an die Öffentlichkeit gelangt. In den letzten Tagen tauchten aber mehr und mehr Leaks auf. Der französische Game-Leaker Biohazard Ultimate hat dabei einige der brisantesten Infos.

Laut dem Leak soll Silent Hill Townfall bereits am 26. März 2026 auf Playstation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Damit würde das Spiel nicht einmal ein halbes Jahr nach Silent Hill f veröffentlicht werden. Zwischen den letzten beiden Hauptteilen lagen hingegen 13 Jahre. Auch zum Inhalt gibt der Leaker bereits erste Details. Es soll sich um eine Sammlung von kürzeren Geschichten handeln, die sich um Geister drehen. Handlungsort wäre dabei unter anderem der Strand, der im Trailer von 2022 zu sehen ist.

Spielerisch soll der Titel angeblich an The Short Message und die P.T.-Demo angelehnt sein. Letztere wurde als Vorschau auf ein Silent Hill veröffentlicht, das von Hideo Kojima produziert werden sollte. Das Projekt wurde nach einem Zerwürfnis aber eingestellt. Abschließend wird noch ein Event von Konami erwähnt, das im Oktober stattfinden und weitere Informationen bieten soll. Laut Biohazard Ultimate wird dort auch ein Trailer zum Remake des ersten Serienteils präsentiert. Bislang hat Konami keines dieser Gerüchte bestätigt. Sie sind also mit Vorsicht zu genießen. Sollte es die prophezeite Show aber geben, werden dort sicherlich offizielle Details folgen.