Pünktlich zum Start der Herbst-Saison hat Fortnite das diesjährige Halloween-Event gestartet. Mit dem Update v37.50 wurden die Fortnitemares 2025 offiziell eingeläutet. Das Event läuft vom 09. Oktober bis 01. November 2025. Epic Games erweitert das Spiel für diese Zeit mit gruseligen Inhalten, neuen Skins und Map-Änderungen.

Eine der größten Änderungen ist die neue Reload-Map Nitemare Island. Sie wird am 10. Oktober freigeschaltet und ist vollständig auf Halloween getrimmt. Die Karte verfügt über 10 neue Points of Interest, passenden Grusel-Flair und einige weitere Überraschungen für die Spieler.

Parallel zur Map kommen etliche Crossover ins Spiel. Generell baut Fortnite immer wieder auf die Zusammenarbeit mit anderen Franchises oder Prominenten. So hatten neben Superman, Marvel und Berserk auch schon Lionel Messi und Mariah Carey Gastauftritte. Zu Halloween 2025 schlüpft Doja Cat in die Rolle der Mother of Thorns. Als NPC sorgt wie während der Fortnitemares für Chaos. Ebenfalls dabei sind Ghostface aus Scream, Jason Voorhees aus Freitag, der 13., Kult-Hund Scooby-Doo, Wednesday Addams und die Spielfiguren aus REPO. Außerdem warten Art der Clown aus Terrifier, der Grabber aus Black Phone und Huggy Wuggy aus Poppy Playtime. Es ist mit das größte Crossover-Event bisher.

Zu den Gameplay-Neuerungen gehört etwa das Mythic Item Last Call. Damit können sich Spieler in Ghostface verwandeln. Findet man eine Telefonzelle im Spiel, lässt sich dieser Modus aktivieren. Als Belohnung warten schnellere Sprints, Dashes und Messerangriffe. Zu Doja Cats Mother of Thorns gibt es mit dem Thorn Ripper auch die passende Waffe. Damit können Spieler ihre Gegner zu sich heranziehen. Twitch-Nutzer können sich während des Events verschiedene Twitch Drops verdienen. Dazu müssen Fortnite-Streams, die die Drops aktiviert haben, für eine bestimmte Zeit geschaut werden. Nach 30 Minuten gibt es die Belohnung Sack Back Bling. Für eine Stunde wartet die Freischaltung der Axe Pickaxe. Verfügbar sind diese beiden Drops zwischen dem 09. und 12. Oktober 2025.