Fortnite behauptet sich seit Jahren in der Liste der meistgespielten Games. Um seine Spieler bei der Stange zu halten, wartet der Titel immer wieder mit verschiedenen Kooperationen und Crossover-Events auf. Ein solches wartet nun zum Start von Kapitel 6 Season 3. Unter dem Namen Super bringt Epic Games keinen Geringeren als Superman persönlich auf die Insel.

Die Kollaboration kommt nicht überraschend. Aktuell läuft parallel dazu der neue Superman-Film unter der Regie von James Gunn in den Kinos. Wer ab dem 11. Juli 2025 einen sogenannten Supermans Ruf-Kristall findet, wird im Match selbst zum Mann aus Stahl. Das heißt fliegen, Laserstrahlen aus den Augen feuern, Gebäude pulverisieren und Gegner mit Superstärke in Grund und Boden stampfen werden freigeschaltet. Das Ganze ist jedoch nicht permanent. Es handelt sich um einen temporären Buff. Epic gibt an, dass das Balancing trotz der enormen Kräfte erhalten bleibt.

Begleitet wird das Superman-Event von einer neuen Location auf der Karte. Seine ikonische Heimat, die Festung der Einsamkeit, ist ab dem 15. Juli 2025 begehbar. Auch wenn die Location stilistisch eher ruhig gehalten ist, steckt viel Liebe zum Detail in der Umsetzung. Die sogenannten Tech Labs auf der Insel bieten ab sofort neue exotische Gadgets. Mit dabei sind unter anderem eine Granate, die bei jedem Aufprall explodiert, sowie ein DMR mit Dreifachschuss und anschließender Flächendetonation. Spieler werden durch Aktionen wie Eliminierungen oder das Erreichen bestimmter POIs in ihrem Heldentum eingestuft. Damit will man sich vor allem an wettbewerbsorientierte Spieler richten.

Man kann sich aber nicht nur durch die Ruf-Kristalle in Superman verwandeln. Typisch Fortnite gibt es natürlich auch einen passenden Skin. Superman wird über den Battle Pass freischaltbar sein. Um sich den Look zu sichern, muss man zwölf Level aufsteigen. Für Käufer des Premium-Pakets entfällt der Grind. Ergänzt wird das ganze Event durch zusätzliche kosmetische Belohnungen, darunter Cape, Gleiter und eine Spitzhacke, die optisch stark an die Filmvorlage angelehnt sind. Wer sich noch etwas mehr Abwechslung wünscht, kann im Item-Shop zusätzlich auf den Mister-Terrific-Skin sowie den neuen Antagonisten The Engineer zugreifen, die seit dem 11. Juli erhältlich sind. Die Superman-Season läuft noch bis zum 7. August 2025. Alle Infos gibt es auch auf der offiziellen Seite.