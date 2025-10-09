Werbung

Vor 21 Jahren erschien Sacred. Das Rollenspiel aus Deutschland hat bis heute eine treue Fangemeinde. Die meisten Spieler waren von den ersten beiden Teilen begeistert. Spätere Titel, vor allem der dritte Teil, schnitten wesentlich schlechter ab. Das Studio, das ursprünglich hinter der Spielereihe stand, existiert mittlerweile nicht mehr. Ascaron Entertainment hat bereits 2009 nach der Veröffentlichung der Sacred 2 Erweiterung Ice & Blood geschlossen.

Erst kürzlich hatte Publisher THQ Nordic angekündigt, dass man eine Remastered Edition des zweiten Teils veröffentlichen wolle. Entwickelt wird das Spiel von SparklingBit. Das Studio wurde von einigen der Originalentwickler nach dem Ende von Ascaron Entertainment gegründet. Bislang hat es noch kein Release-Datum, kann aber auf Steam bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Überraschend haben nun die gleichen Entwickler ein neues Sacred angekündigt. Unter dem Namen Sacred: Last Pixel of Ancaria haben sie eine Kickstarter-Kampagne angelegt.

Der Clou an dem neuen Titel ist, dass man hier ein 16-Bit Action RPG in dem bekannten Universum erstellen möchte. Angekündigt wird die Rückkehr alter Bekannter und alter Helden aus den vorherigen Teilen. Spieler sollen die Möglichkeit erhalten, in Vierer Partys loszuziehen. Auch die Landschaften sollen wiederbelebt werden. Die Entwickler nennen hier die Heimatstätte der Serafin, Shaddars Turm und Porto Vallum. Der einzigartige Humor der früheren Serienteile soll ebenfalls wieder seinen Weg ins Spiel finden. Zudem wurden neue Reittiere angekündigt.

Im Gegensatz zum Sacred 2 Remaster hat Sacred: Last Pixel auf Ancaria tatsächlich ein Launch Date. Laut der Kickstarter-Seite wird das Spiel am 14. April 2026 um 18:00 Uhr erscheinen. Bislang ist allerdings noch nicht einmal die Kickstarter-Kampagne online. Wer sich bereits dafür interessiert, kann sie jetzt schon speichern. Die unterschiedlichen Belohnungsstufen sind allerdings noch nicht ersichtlich. Es wird sich zeigen, ob ein Sacred im Pixel-Look genügend Follower findet.