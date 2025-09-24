Werbung

Vor nicht einmal zwei Wochen ist mit Borderlands 4 der neueste Teil der Shooter-Reihe im Comic-Look erschienen. Entwickelt hat den Loot Shooter Gearbox. Veröffentlicht wurde das Spiel von 2K. Nachdem es ursprünglich auf PC und Konsolen gelauncht wurde, sollte am 03. Oktober 2025 auch eine Version für die neue Nintendo Switch 2 folgen.



Fans, die sich bereits auf die Veröffentlichung gefreut haben, dürften heute allerdings eine herbe Enttäuschung erlebt haben. So wurde über den offiziellen X-Account bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Als Grunde für die Verschiebung wird der Anspruch genannt, den Käufern ein bestmögliches Ergebnis zu bieten. Daher wolle man sich etwas zusätzliche Zeit für die Entwicklung nehmen. Die Performance-Probleme des Titels dürften hier auch eine Rolle gespielt haben.

Zudem will man zur Veröffentlichung auch die Einführung der Cross-Save-Funktion koordinieren. Digitale Vorbestellung werden von Nintendo automatisch storniert. Der Vorgang startet in zwei Tagen. Wer jetzt schon stornieren möchte, kann dies manuell tun. Physische Vorbestellungen müssen beim entsprechenden Händler storniert werden. Einen neuen Release-Termin oder auch nur Zeitraum nennt der Beitrag nicht.

In Borderlands 4 schlüpfen die Spieler in die Rolle eines von vier neuen Kammer-Jägern. Diese treten gegen den sogenannten Zeitwächter an, der das Land terrorisiert. Um das Volk und den gesamten Planeten zu retten, können die Spieler dabei auf eine schier unendliche Auswahl von Schusswaffen zurückgreifen. Wer nicht alleine losziehen möchte, kann sich im Online-Coop mit bis zu drei anderen Spielern zusammenschließen. Eine Level-Skalierung sorgt dafür, dass das Spielerlebnis für alle gleich bleibt. Während Nintendo Spieler sich noch gedulden müssen, kann der Titel beispielsweise auf Steam zum Preis von 69,99 Euro gekauft werden. Für 99,99 Euro gibt es die Deluxe Edition, die das Kopfgeld Pack Bundle und den Zorn des Firehawk Skin beinhaltet. Für 129,99 Euro gibt es die zusätzlichen Inhalte und zusätzlich das Kammer-Jäger-Pack und das kunstvolle Orden Skin Pack.