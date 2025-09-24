Werbung

Für viele Spieler an PC und Konsolen ist das Erreichen von Achievements in ihren Lieblingsspielen eine beliebte Beschäftigung. So kann beispielsweise auf der Playstation so mancher Spieler eine große Zahl von Platin Trophäen vorweisen, die man für das Erreichen aller Erfolge in einem Spiel erhält. Auch auf Steam und Xbox sind Achievements verfügbar. Besitzer von Nintendos Konsolen gingen allerdings bisher leer aus.

Ein Dokument, das nun aufgetaucht ist, deutet aber darauf hin, dass auch der japanische Konsolenhersteller die Einführung von Achievements für seine Spiele plant. Dabei handelt es sich um ein Patent, das Nintendo bei der entsprechenden Behörde eingereicht hat. Die Datei kann mittlerweile auch online eingesehen werden.

Bei der Durchsicht der 26 Seiten zeigt sich, dass man sich hier ein eigenes Achievement-System hat patentieren lassen. Mit Punkten, die Spieler innerhalb ihrer Lieblingstitel verdienen können, können sie anschließend verschiedene Goodies wie beispielsweise Hintergründe freischalten. Damit erinnert das System mehr an die Erfolge von Steam, als an die Systeme, die die Konkurrenzkonsolen verwenden. Bei diesen schaltet man sich meist lediglich digitale Trophäen frei. Um die besagten Punkte zu erhalten, müssen Spieler bestimmte Handlungen vornehmen.

Auch wenn vieles darauf hindeutet, bedeutet dies noch lange nicht, dass Nintendo tatsächlich ein Achievement-System einführt. Weder ist klar, ob noch zu welchem Zeitpunkt dies geplant sein könnte. Auch das bloße Vorhandensein eines Patents sagt noch nichts über die geplante Umsetzung aus.