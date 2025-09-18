Werbung

Bis zum offiziellen Release von Anno 117: Pax Romana sind es noch rund acht Wochen. Laut Ubisoft wird der Titel ab dem 13. November 2025 für PlayStation, Xbox und PC verfügbar sein. Als kleinen Vorgeschmack konnten wir bereits während der gamescom eine kurze Demo ausprobieren. Genau diese Demo war nun für einige Tage über Steam spielbar. Offiziell hieß es, dass sie bis zum 16. Oktober um 12.00 Uhr spielbar bleibe.

Offenbar hat Ubisoft es sich nun doch noch anders überlegt: Statt den Download der Demo zu stoppen, hat man über den offiziellen X-Account von Anno bekannt gegeben, dass sie weiterhin heruntergeladen werden kann. Im Post verkündet der Statthalter, der auch schon in den ersten Trailern anzusehen war, dass die Demo auf Erlass des Herrschers für die PC-Gouverneure verfügbar bleibt. Ein neues Enddatum wurde bislang nicht genannt. Auf dem dazugehörigen Bild verdeckt der Statthalter auch eben dieses Datum.

Konsolenspieler müssen sich weiterhin gedulden. In der Demo können Spieler jeweils eine Stunde lang einen der beiden Standorte im Spiel testen. Zur Wahl stehen das römische Latium und das keltische Albion. Die beiden Orte unterscheiden sich spielerisch sehr, da wir hier neben unterschiedlichen landschaftlichen Begebenheiten zwei verschiedene Kulturen spielen. Wenn die Häuser in Albion anno-typisch aufsteigen, können wir uns jeweils entscheiden, ob sie der keltischen Kultur treu bleiben oder die römische Lebensweise fortführen.

Die Demo kann unter anderem auf Steam heruntergeladen werden.