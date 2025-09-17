Werbung

Der Serienstart der zweiten Staffel von Fallout rückt immer näher. Die Trailer zeigen dabei deutlich, dass sich die Serie diesmal am Setting von Fallout: New Vegas orientieren wird. Unausweichlich wird dem Spiel im Zuge der Ausstrahlung daher erneut viel Aufmerksamkeit zukommen.

Da das ursprüngliche Spiel aber aus dem Jahr 2010 stammt, wirkt es aktuell recht angestaubt und optisch veraltet. Ein neues Fanprojekt will diesem Umstand entgegenwirken und verspricht eine umfassende visuelle Überarbeitung des Spiels. Ein Modder mit dem Namen WestAard hat sämtliche Spieltexturen mit dem Programm chaiNNer hochskaliert und so das "FNV Texture Upscale Project" geschaffen. Das Paket umfasst rund 18 GB und bietet alle Texturen des Spiels in 4K-Auflösung, ohne den ursprünglichen Stil des Spiels zu verfälschen.

Das Upscaling-Modell, das auf physikalisch basierter Darstellung (PBR) aufbaut, sorgt dafür, dass Details wie Wandrisse, Schmutz auf Straßen oder Staubspuren auf Gebäuden deutlicher hervortreten und eine stärkere räumliche Tiefe erzeugen. Anders als bei anderen Programmen werden die ursprünglichen Texturen nicht weichgezeichnet und es werden auch keine zusätzlichen Details erfunden, wodurch der charakteristische Look des postapokalyptischen Settings erhalten bleibt.

Derzeit umfasst die Modifikation ausschließlich das Hauptspiel. Erweiterungen und zusätzliche Inhalte sind noch in Arbeit. Die Installation gestaltet sich einfach, da der Texturen-Ordner lediglich in das Datenverzeichnis von Fallout: New Vegas kopiert werden muss. Die Mod steht allen Besitzern des Spiels kostenlos über die Plattform Nexus Mods zur Verfügung.

Neben diesem Projekt arbeitet die Modding-Community weiterhin an mehreren groß angelegten Fan-Erweiterungen. Dazu gehören Fallout: Broken City, Fallout Van Buren Remake und Fallout: Nuevo Mexico. Auch 15 Jahre nach der Veröffentlichung bleibt Fallout: New Vegas damit ein Spiel, das von einer aktiven und engagierten Szene unterstützt wird. Der Titel gilt zudem bis heute als einer der besten der Fallout-Reihe.