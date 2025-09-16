Werbung

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am 14. November 2025. Der Vorgänger wurde erst im Oktober 2024 veröffentlicht. Damals besuchten wir die Entwickler in London zu einem Anspielevent. Der neue Serienteil verspricht eine neue Kampagne, einen umfangreichen Multiplayer und ein neues Kapitel des beliebten Zombies-Modus. Die Kampagne ist diesmal vollständig im Koop spielbar, sowohl solo als auch mit bis zu vier Spielern.

Im Verlauf der Geschichte sollen Spieler auf bekannte Figuren treffen, während neue Charaktere das Geschehen erweitern. Die Handlung dreht sich Black Ops typisch um Geheimoperationen und Verschwörungen. Im Multiplayer setzen die Entwickler weiterhin auf das Omnimovement, das Wechsel zwischen Sprinten, Schießen und Deckung fließend ermöglichen soll. Das neue Format Skirmish bietet neue großangelegte Gefechte zusätzlich zu den 16 6vs6 Multiplayer Karten, die ab Release verfügbar sind. Hier treten die Spieler in 20er-Gruppen gegeneinander an. Mit futuristischen Waffen und erweiterten Anpassungsmöglichkeiten für Ausrüstung sollen Spieler mehr Freiheit erhalten, ihren Spielstil zu finden. Das Prestige-System kehrt in modernisierter Form zurück und bringt Waffen-Prestige mit sich.

Für Fans des Zombies-Modus gibt es die Rückkehr der rundenbasierten Survival-Variante. Dead Ops Arcade 4 bringt einen Arcade-Modus. Hier gehen Spieler im Top-Down-Twin-Stick-Modus auf Zombiejagd. Wahlweise alleine oder mit bis zu vier Freunden.

Vor dem offiziellen Launch erhalten Spieler die Möglichkeit, im Rahmen eines Early Access und einer Open Beta bereits erste Eindrücke von Black Ops 7 zu sammeln. Die Black Ops 7 Beta wird unterteilt in die Early Access- und Open Beta-Phase und läuft vom 02. bis zum 08. Oktober 2025. Zuerst startet die Early Access Beta am Donnerstag, dem 2. Oktober, um 10.00 Uhr für alle, die das Spiel vorbestellt haben, und läuft über einen Zeitraum von 72 Stunden. Die anschließende Open Beta startet am Sonntag, dem 5. Oktober, um 10.00 Uhr für alle Spieler auf allen Plattformen und läuft nach der Early-Access-Phase noch weitere 72 Stunden. Ende ist am Mittwoch, dem 8. Oktober, um 10.00 Uhr. Alle Infos gibt es auch auf der offiziellen Webseite.