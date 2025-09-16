Werbung

Seit geraumer Zeit müssen immer wieder kleinere und größere Spielestudios schließen. Dies betrifft auch viele international bekannte Größen wie Microsoft und Bethesda, die 2024 gleich mehrere ihrer Studios schließen mussten. Darunter befanden sich auch Tango Gameworks und Arkane Austin. Aber auch viele kleinere Studios kämpfen um ihre Existenz und einige Entwickler aus Deutschland sind von den Problemen ebenfalls betroffen. So musste beispielsweise Crytek schon Anfang des Jahres einige Stellen streichen. Das Studio Mimimi gab bereits 2023 seine vollständige Schließung bekannt. Ihm folgt nun eine weitere deutsche Spieleproduktion.

Nach 11 Jahren wird das Studio Gentlymad seine Tore schließen. Die Entwickler aus Wiesbaden gaben das Aus des Studios auf ihrem Discord-Server bekannt. Besonders bekannt ist das kleine Studio für seine Strategiespiele Endzone und Endzone 2. Letzteres erschien gerade erst am 24. Juli 2025, nachdem es circa ein Jahr im Early Access verfügbar war. Eben dieses Spiel benennt CEO Stefan Marcinek aber auch als einen der Gründe für das Ende seiner Firma.

Endzone 2 konnte bereits im Early Access nicht überzeugen und hatte mit schlechten Reviews zu kämpfen. Laut Marcinek blieben auch die Verkaufszahlen viel zu niedrig. Selbst nach dem Release im Juli stehen die Wertungen auf Steam immer noch lediglich auf einem Schnitt von ausgeglichen. Der CEO gibt an, dass das Feedback der Spieler die Entwickler hart getroffen habe. Abschließend bedankt sich das Team des Studios bei allen Fans und Käufern ihrer Spiele.

Wer sich für das postapokalyptische Endzone 2 interessiert, kann den Titel aktuell um 50 % reduziert für 14,99 Euro auf Steam kaufen. Das Ultimate Bundle mit digitalem Artbook, Soundtrack und Wallpaper Pack gibt es für 28,09 Euro ebenfalls im Angebot. Neben den RTS-Spielen hat Gentlymad auch Pizza Connection 3 produziert. Das Spiel erschien bereits im März 2018 und ist auf Steam mittlerweile zum Preis von 19,99 Euro erhältlich.