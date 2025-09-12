Werbung

Im Sommer erschien das Elden Ring Spinoff Elden Ring: Nightreign. Produziert von From Software setzt dieser Titel auf Roguelike Elemente. Spieler begeben sich in Dreier-Gruppen auf kurze Einsätze in einem alternativen Limgrave mit variierenden Locations und prügeln sich dort mit Gegnern aus dem Dark Souls und Elden Ring Universum. Die Runden gehen über drei Tage, wobei jeden Abend ein Boss wartet.

Nun wurde ein neuer Spielmodus veröffentlicht, der dem Spiel noch einmal neuen Aufschwung geben soll. Der Modus Deep of the Night soll Nightreign eine ganze Stufe schwieriger machen. Die Spieler schreiten durch verschiedene Tiefen der Nacht voran. Jede neue Stufe wird schwerer als die vorherige. Ab Tiefe fünf endet das Spiel dann in einem endlosen Hordenmodus.

Natürlich bringt Deep of the Night auch einige neue Mechaniken. Dazu zählt eine neue Ausrüstungsstufe. Außerdem werden drei neue Reliktplätze aktiviert, wenn der Modus freigeschaltet wird. Exklusiv nur in diesem Modus gibt es die Tiefenrelikte. Die neuen Items sind entsprechend schwer zu verdienen, da nicht nur die Standard-Gegner verstärkt wurden. Es gibt nun auch rote Gegner, die wesentlich stärker und zäher sind als ihre regulären Ausgaben. Wer sie besiegt, kann bei ihnen Items der Stufe rot finden. Mehr Infos gibt es auf der offiziellen Webseite.