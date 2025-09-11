Werbung

7Ziemlich genau 14 Jahre ist es mittlerweile her, dass Techland Dead Island veröffentlicht hat. Der Survival-Horror-Mix brachte ein unverbrauchtes Setting mit Zombies im Sonnenschein mit sich. Im Spiel bricht auf der fiktiven Urlaubsinsel Banoi die Zombie-Epidemie aus und von einem Moment zum anderen müssen sich die Spieler im strahlenden Sonnenschein gegen Horden von Bikini tragenden Untoten stellen. Obwohl das Spiel ganze acht Jahre lang in Deutschland auf dem Index stand, konnte es international innerhalb von zwei Jahren mehr als fünf Millionen Exemplare verkaufen. 2019 wurde dann schließlich die Indizierung von Dead Island aufgehoben.

Nach langem hin und her und Schwierigkeiten bei der Entwicklung erschien 2023 dann die Fortsetzung Dead Island 2. Diese konnte bislang mehr als 20 Millionen Spieler für sich gewinnen. Auf metacritic steht das Spiel auf einem Metascore von 73 und einem User Score von 7,2. Auf diesem Erfolg aufbauend hat der offizielle X-Account der Reihe nun eine weitere Fortsetzung angeteasert.

In dem Post gehen die Entwickler auch noch einmal auf den Erfolg des zweiten Teils ein und weisen darauf hin, dass das Studio Dambuster, das bereits Dead Island 2 produziert hat, schon bis über beide Ohren in der Arbeit an einer Fortsetzung steckt. Das dazu veröffentlichte Bild zeigt den Spruch “when there's no more room in Hell-A…”. Der Satz spielt einerseits auf das berühmte Zitat aus Dawn of the Dead von 1978 an, referiert andererseits aber auf den Handlungsort des zweiten Spiels. Es klingt also so, als würde Teil drei wieder eine andere Spielwelt wählen, da in Hell-A nun einmal kein Platz mehr ist. Weitere Informationen gibt es aktuell noch nicht. Das Spiel wird sich in einem sehr frühen Zustand der Entwicklung befinden. Entsprechend bleibt zu hoffen, dass die Entwicklung sich nicht so lange hinzieht wie bei Dead Island 2.