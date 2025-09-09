Werbung

Wenn alles so funktioniert hätte, wie es geplant war, wäre Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 schon vor mehr als fünf Jahren erschienen. Das Spiel wurde 2019 angekündigt und bereits etliche Male verschoben. Sogar die Entwickler wurden zwischenzeitlich ersetzt. Aktuell sieht es jedoch so aus, als könnte der Titel tatsächlich nächsten Monat erscheinen. Geschlagene 21 Jahre nach dem Vorgänger.

Zum bevorstehenden Release am 21. Oktober 2025 hatten die Entwickler nun Ende August angekündigt, dass das Spiel einen Day-One-DLC erhalten werde. Wer alle verfügbaren Vampir-Clans im Spiel von Beginn an zur Auswahl haben möchte, sollte sich diese Erweiterung kaufen. Der finale Preis für den einzelnen DLC wurde bislang noch nicht bekannt gegeben, er ist aber auch in der 90 Euro teuren Premium Edition enthalten. Die Community zeigte sich nicht besonders erfreut darüber, dass ein Drittel der Vampir-Clans, die aus der Lore des Spiels bekannt sind, nur gegen Zuzahlung verfügbar sein sollte. Betroffen waren die Lasombra und Toreador.

Die Beschwerden der Fans haben nun scheinbar zu einem Umdenken geführt. So haben die Entwickler auf Reddit bekannt gegeben, dass man sein Vorgehen noch einmal überdenken möchte. Genau genommen will man die Preispolitik und die DLC-Inhalte überarbeiten. Wie genau das aussehen soll, will man zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Hier wird der 17. September 2025 genannt. Bisher ist jedoch klar, dass die Vorbestellungen gestoppt werden. Käufer der Premium Edition sollen Rückerstattungen erhalten. Wer das Spiel auf Steam vorbestellt hat, erhält sein Geld automatisch. PlayStation-Spieler werden noch einmal kontaktiert.

Auf den geplanten Release-Termin sollen diese Änderungen keinen Einfluss haben. Nach der bisherigen Geschichte des Titels darf man dennoch vorsichtig sein. Tatsächlich sind Vorbestellungen bei Steam heute noch möglich. Dies gilt auch für die Premium Edition für 89,99 Euro. Auch die Informationen zum Inhalt der verschiedenen Editionen wurden noch nicht aktualisiert.