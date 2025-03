Werbung

Ganze 21 Jahre sind mittlerweile seit dem Release von Vampire: The Masquerade Bloodlines vergangen. Das Spiel wurde zwar zu Release von diversen Bugs geplagt, hat sich jedoch über die Jahrzehnte zu einem wahren Kultspiel entwickelt. Entsprechend warten Fans der Welt der Vampire seither gebannt auf eine Fortsetzung.

Bloodlines 2 wurde nun auch schon vor sechs Jahren offiziell angekündigt. Ursprünglich sollte das Spiel schon im März 2020 erscheinen. Seither gab es jedoch viele Schwierigkeiten bei der Entwicklung und Veröffentlichung. Nach mehreren Verschiebungen wurde der Titel schließlich auf unbestimmte Zeit verschoben. 2021 trennte sich Publisher Paradox dann schließlich von den Entwicklern.

Seit 2023 ist nun das Studio the Chinese Room für die Entwicklung des Rollenspiels verantwortlich. Auch mit den neuen Entwicklern haben die Probleme jedoch kein Ende gefunden. Im Herbst 2024 war der erste gesetzte Release-Termin. Das Spiel wurde aber auf die erste Jahreshälfte 2025 verschoben. Nun gab es ein Update, das eine weitere Verschiebung angekündigt hat.

Das Video ist auf Youtube erschienen. Darin wendet sich Marco Behrmann direkt an die Fans. Er ist ja Vizepräsident von World of Darkness. Das ist das Pen and Paper System, auf dem die Vampire The Masquerade-Spiele beruhen. Behrmann gab bekannt, dass das Spiel nun in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres erscheinen soll. Genauer gesagt im Oktober. Um die Fans zu beruhigen, hat er erklärt, dass ich das Spiel derzeit bereits in einer sehr späten Entwicklungsphase befindet. Man wolle die zusätzliche Zeit nutzen, um ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzeugen. Paradox und the Chinese Room hätten es sich zur Aufgabe gemacht, eine hervorragende technische Qualität zu gewährleisten.

Nun bleibt abzuwarten, ob das Spiel in der zweiten Jahreshälfte letztlich doch endlich erscheinen wird.