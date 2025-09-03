Werbung

Die Rayman-Reihe war einmal eines der bekanntesten Franchises von Ubisoft. Der französische Publisher und Entwickler stellte den ersten Teil mit der namensgebenden Hauptfigur bereits 1995 vor. Neben den fünf Teilen der Hauptreihe sind in den vergangenen 30 Jahren etliche Ableger und Spin-Offs erschienen. Besonders erfolgreich sind dabei die Partyspiele mit den durchgeknallten Rabbids, die seit 2006 erscheinen.

Nun hat Ubisoft auf X bekannt gegeben, dass man Raymans 30. Geburtstag gebührend feiern möchte. Im verlinkten Video wird angekündigt, dass Teams von Ubisoft Montpellier und Ubisoft Milan gemeinsam an der Zukunft von Rayman arbeiten. Allerdings werde es in naher Zukunft noch keine Fortschritte zu sehen geben. Scheinbar ist das Projekt noch in einem sehr frühen Zustand. Weitere Informationen gibt es aktuell leider nicht.

Zur Feier des Jubiläums sollen in den kommenden Wochen und Monaten tiefere Einblicke in das Franchise im Allgemeinen gewährt werden. So werden exklusive Konzept Art, Behind the Scenes Interviews, Fan-Aktionen und monatliche Giveaways versprochen. Ob es in diesem Rahmen noch weitere Informationen zu dem neuen Spiel geben wird, ist fraglich. Fans der Reihe müssen sich wohl noch gedulden, haben aber zumindest den Hoffnungsschimmer, dass neues Material unterwegs ist.