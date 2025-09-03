Werbung

Im Juni 2025 hat IO interactive bekannt gegeben, dass man an einem neuen Spiel rund um James Bond arbeitet. 007 First Light hat bisher noch kein genaues Erscheinungsdatum. Bekannt ist nur, dass der Titel irgendwann im Verlauf des nächsten Jahres erscheinen soll.

Viel ist über das Spiel bislang nicht bekannt. Im Juni wurden nur wenige Bilder präsentiert. Zudem gab es die Information, dass wir eine Origin-Story erhalten. Der in dem Post verbreitete Hashtag EarnTheNumber lässt vermuten, dass es darum geht, zu erfahren, wie James Bond seine berühmte Nummer 007 erhalten hat.

Am Mittwochabend hat Sony eine weitere State of Play rund um das Agentenspiel angekündigt. Die Präsentation wird live über die Twitch- und Youtube-Kanäle von PlayStation übertragen. Los geht es am 3. September 2025 um 20:00 Uhr. Während der Show sollen Spieler nun einen ersten Blick auf das Gameplay werfen können. Insgesamt werden 30 Minuten zu sehen sein. Sony hat zudem bekannt gegeben, dass unter anderem die erste Mission von James Bond als frischer MI6 Rekrut gezeigt wird. Angekündigt wurden Verfolgungsjagden sowie Stealth- und Schlusssequenzen.

Was die Fans sonst noch erwartet und ob es vielleicht mehr Informationen zum Release gibt, bleibt abzuwarten.