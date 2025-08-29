Werbung

2025 scheint ein gutes Jahr für Aufbauspiele zu werden. Während viele Genre-Fans auf den Release von Anno 117 am 13. November 2025 warten, erscheinen besonders im Vorfeld verschiedene kleinere Produktionen, mit denen sich Aufbauspieler die Zeit vertreiben können. Ein weiteres Beispiel hierfür ist Town to City.

Das Spiel bietet einen eher ungewöhnlichen Look mit Voxel-Grafik. Diese Technik verleiht dem Endprodukt eine Art Lego-Look, da alle Gebäude und die Landschaft aus kleinen Blöcken bestehen. Etwas wie Kampf oder Zeitdruck haben die Spieler hier nicht zu befürchten. Town to City setzt auf entspanntes Schön-Bauen und ist eher als Cozy-Game zu betrachten.

Die Häuser können frei und ohne magnetisches Raster gesetzt werden. So können die Spieler Städte wirklich nach ihrem Wunsch anlegen, ohne mit einer Schachbrett-Stadt zu enden. Auch baubare Naturelemente sind nicht an das Raster gebunden. Auf der Karte lassen sich auch mehrere Städte errichten. Es soll sowohl eine Kampagne als auch einen Sandbox-Modus geben. Die Entwickler werben damit, dass Spieler jede Blume pixelgenau platzieren können. Hierzu stehen Dutzende Designelemente wie Laternen und Parks zur Verfügung. Wer seine Schöpfung gerne festhalten möchte, kann den integrierten Fotomodus nutzen.

Genau wie bei Anno wachsen auch hier die Bedürfnisse unserer Einwohner gemeinsam mit unserer Stadt. Je größer diese wird, desto mehr Einrichtungen und Produktionsketten werden benötigt, um die eckigen kleinen Bewohner bei Laune zu halten. Das Leben der Bevölkerung soll sich herangezoomt auch genau betrachten lassen und die einzelnen Charaktere haben ihre individuellen Tagesabläufe. Das Spiel erscheint am 16. September 2025 auf Steam im Early Access. Wer möchte, kann es sich bereits jetzt auf die Wunschliste setzen. Auf der offiziellen Seite ist auch eine Demo verfügbar, die man kostenlos herunterladen kann.