Im April diesen Jahres startete Atomfall. Das Spiel setzt auf eine Mischung aus Stalker und Fallout. In unserem Test hat uns vor allem das unverbrauchte Setting am Ball gehalten. Auf metacritic hat der Titel einen Metascore von 74 und einen User Score von 6,6 erhalten. Während man zum Start die Marke von 6.000 Spielern knacken konnte, bewegt man sich mittlerweile bei um die 150 gleichzeitigen Spielern am Tag.

Eine erste Erweiterung ist am 03. Juni 2025 erschienen. Unter dem Namen Wicked Isle erhielt Atomfall damit einen neuen Schauplatz, mehr Waffen, Gegenstände und Feinde. Auch wurde die Story ein wenig erweitert. Nun haben die Entwickler von Atomfall, Rebellion, eine zweite Erweiterung für den Titel angekündigt. Erscheinen soll diese bereits am 16. September 2025.

The Red Strain wurde mit einem eigenen Ankündigungstrailer auf YouTube vorgestellt. Die große Neuerung der Erweiterung sind die neuen Gegner. Riesige Roboter erwarten die Spieler. Im Trailer ist zu sehen, dass die Maschinen scheinbar von menschlichen Gehirnen, die sich hinter einer Glasscheibe am oberen Ende des Roboters befinden, angetrieben werden. Viel mehr verrät der erste Trailer noch nicht. Im Steam-Post zum Start des Trailers wird angekündigt, dass weitere Informationen zum Release hin folgen sollen.

Die Erweiterung kann aktuell noch nicht vorbestellt werden. Wer sich das Basisspiel zulegen möchte, findet dieses auf Steam zum Preis von 49,99 Euro. Atomfall ist außerdem Teil des Xbox Game Pass Abos.