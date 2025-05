Werbung

Am 27. März 2025 ist Atomfall vom Studio Rebellion erschienen, die bisher vor allem für die Sniper-Elite-Reihe bekannt waren. Uns konnte das Spiel im apokalyptischen England in unserem Test durchaus überzeugen. Nun haben die Entwickler eine große Story-Erweiterung vorgestellt.

Wicked Isle fügt Atomfall einen neuen Schauplatz hinzu. Außerdem bringt das Addon etliche neue Hinweise, Waffen, Gegenstände, Feinde und Fähigkeiten ins Hauptspiel. Zudem soll es auch mögliche neue Enden für die Hauptstory geben. Ein neuer Trailer, der die Inhalte von Wicked Isle vorstellt, wurde auf Youtube veröffentlicht.

Wicked Isle spielt im neuen Gebiet Midsummer Island. Wer sich dorthin begeben möchte, muss zu allererst mit dem Bootswärter sprechen, der sich nun am Steg in Wyndham Village befindet. Das Gespräch setzt die entsprechende Quest-Reihe in Gang. Midsummer befindet sich näher am Windscale-Atomkraftwerks, in welchem sich ein schwerer Unfall ereignet hat. Dieser hat nicht nur die gesamte Handlung des Spiels in Gang gesetzt, er hat auch durch die Nähe zur Insel dafür gesorgt, dass die Menschen und die Umwelt dort stärker von der Infektion betroffen sind, als auf dem Festland. Die Insel hat auch ihre eigenen Bewohner. Darunter mehrere neue Feinde wie eine Gruppe Piraten. Die aus dem Hauptspiel bekannten Druiden finden sich auf der Insel in einer infizierten Variante. Druiden. Zu den neuen Waffen im Spiel zählen die Blunderbuss-Schrotflinte, ein neuer Bogen, ein Messer, Dolche und der Beekeeper’s Staff. Auf der Insel kann der Metalldetektor verbessert werden, um noch mehr Loot-Verstecke zu finden.

Wicked Isle ist in der Deluxe Edition und im Deluxe Upgrade Pack enthalten, kann nach der Veröffentlichung aber auch separat für 19,99 Euro erworben werden. Die Erweiterung ist ab dem 03. Juni 2025 für Xbox Series X/S, Xbox One, PC, PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich.