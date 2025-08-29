Werbung

EA hat vor dem offiziellen Start am 10. Oktober einen weiteren Trailer zu Battlefield 6 veröffentlicht. Die finale Version soll die Upscaling-Technologien DLSS 4, XeSS 2 und FSR 4 unterstützen. Die offene Beta musste noch ohne FSR 4 auskommen und bot nur FSR 3.1, das hinsichtlich der Grafikqualität doch deutlich zurückliegt.

Der bisherige Eindruck zu Battlefield 6 und den Hardwarevoraussetzungen aus der Beta waren äußerst positiv, denn das Spiel zeigte sich je nach gewählten Einstellungen recht genügsam und sah dennoch ansprechend aus. Somit muss es nicht die aktuellste Hardware sein, um den Shooter genießen zu können.

Neben der Unterstützung aller Upscaling-Technologien bietet Battlefield 6 in den weiteren Einstellungen fast alles Wünschenswertes. In der Kombination aller Grafikeinstellungen gibt es 600 Konfigurationsmöglichkeiten. Zum Start ebenfalls gleich unterstützt, werden Ultrawide-Auflösungen.

Im PC-Trailer gezeigt sowie inzwischen auf einer Informationsseite verfügbar sind einige Informationen zum Map-Editor "Portal". EA spricht von einer Sandbox, denn es lassen sich bestehende Maps anpassen und der Modder hat dazu Zugriff auf alle Assets. Zudem können verschiedene Spielmodi erstellt werden, wie einen Top-Down-2D-Shooter.

Via Spacial Editing können die Maps und Geologie schnell und einfach angepasst werden. Per AI-Script kann sogar das Verhalten der Mitspieler, bzw. der computergestützten Spieler vorgegeben werden.

Spieler erhalten den vollen XP-Fortschritt, wenn sie verifizierte Community-Erlebnisse im Portal spielen. In diesen werden bestehende Battlefield-6-Modi wie "Conquest", "Rush" und "Breakthrough" angeboten.