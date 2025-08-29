Werbung

Nach New World im Jahr 2021 und Lost Ark 2022 hat Amazon Games nun ein neues Spiel vorgestellt, das sich gerade in Entwicklung befindet. Unter dem Titel March of Giants will man ein Free-to-Play 4-gegen-4-MOBA für PC erschaffen. Mit der Bekanntmachung kam eine Ankündigung, dass Nutzer aus Nordamerika sich auf Steam für einen ersten Alpha-Test anmelden können. Dieser findet vom 2. bis 10. September 2025 statt.

Diese Closed Alpha soll den Entwicklern vor allem einen ersten Eindruck des Spielerfeedbacks zu ihrem Spiel bieten. Außerdem will das Studio damit Kernelemente und Stabilität von March of Giants austesten. Größere Test sollen später folgen. Die kommende Alpha ist zwar nur in Nordamerika verfügbar, weitere Tests in anderen Regionen sind jedoch für die Zukunft geplant. Während der Alpha haben Spieler Zugriff auf 15 Giganten mit einzigartigen Fähigkeiten. Zehn davon sind von Anfang an verfügbar, weitere fünf lassen sich freispielen.

March of Giants versetzt die Spieler in eine alternative Version des frühen 20. Jahrhunderts. Auf den urbanen Schlachtfeldern treffen Magie und Technologie aufeinander. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der namensgebenden Giganten in der finalen Schlacht eines Konflikts, der bereits 100 Jahre andauert. Das von Amazon War-MOBA getaufte Spiel gewährt Spielern die Kontrolle über tausende von Soldaten innerhalb des taktischen Rahmens eines kompetitiven MOBAs.

Das Spiel wirbt mit verschiedenen Mechaniken, die frischen Wind ins MOBA-Genre bringen sollen. Der Fokus liegt klar auf dem Spielen als Giganten in 4-gegen-4-Schlachten. Hinzu kommt jedoch das Kommandieren von tausenden kampferprobten Soldaten zugleich. Spieler können hier einstellen, welche Taktik die Minions verfolgen sollen. Zu den Kämpfen sollen auch verschiedene Bauoptionen kommen. Die Gebäude können helfen, feindliche Giganten zu bekämpfen oder die eigenen Türme zu verteidigen.

Weitere Informationen bietet die Steam-Page.