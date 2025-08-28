Werbung

Vor etwas mehr als neun Jahren definierte Pokémon GO die Welt der Augmented-Reality-Spiele auf iOS- und Android-Smartphones neu, sorgte vielerorts wochenlang für plötzliche Menschentrauben an markanten Orten der realen Welt und prägte mit "Smombies" einen gänzlich neuen Begriff. Das Spiel schrieb so einige Umsatzerfolge und wurde erst kürzlich für 3,5 Milliarden US-Dollar verkauft. Zuletzt wurde es jedoch deutlich ruhiger. Im Oktober bekommt das Spiel überraschend ein großes Update.

Mit diesem wird das Levelsystem überarbeitet und die Höchststufe auf 80 angehoben. Bislang war bei Level 50 Schluss, was viele treue Fans sicherlich die Motivation am Spiel verlieren ließ. Die Levelkurve von Level 1 bis Level 80 wird so neugestaltet, dass Trainer der kleinen Taschenmonster künftig schneller im Level steigen können. Außerdem entfallen die Aufgaben für die Level-Aufstiegs-Forschung zwischen Level 41 und 50, dafür wird es neue Herausforderungen für die Level 71 bis 80 geben. Im Zuge der Anpassung wird die Stufe einiger Spieler automatisch basierend auf ihren bisherigen Erfahrungspunkten angepasst.

Dazu gibt es zahlreiche zusätzliche Belohnungen, darunter erweiterte Pokémon-Aufbewahrungen, Items, Geschenke sowie exklusive Avatar-Artikel ab Level 25. Spieler ab Level 70 profitieren von einer höheren Chance, zu Glücks-Freunden zu werden, was Vorteile beim Tauschen mit sich bringt.

Zahlreiche Boni für Spieler

Zur Vorbereitung auf das neue Levelsystem startet bereits jetzt eine große EP-Feier: Bis zum 14. Oktober 2025 um 23:59 Uhr gibt es doppelte EP für gute, großartige und fabelhafte Würfe sowie jeweils 3.000 zusätzliche Erfahrungspunkte für erfolgreiche Raid- und Dyna-Kämpfe. Außerdem können Spieler mit einer befristeten Forschung bis zu sieben Millionen EP sammeln. Für Level 47 wird die knifflige Aufgabe deutlich erleichtert: Es reicht aus, zweimal 25 km in einer Woche zurückzulegen, statt bisher achtmal.

Weiterhin erhalten alle Spieler an diesem Stichtag eine besondere Medaille als Erinnerung an ihren bisherigen Höchstlevel – und wer Level 50 erreicht hat, darf sich zusätzlich auf eine neue Avatar-Pose freuen. Die speziellen Bekleidungsstücke aus den bisherigen höheren Leveln bleiben für ihre Besitzer erhalten, können jedoch künftig nicht mehr erworben werden. Parallel bietet Niantic zur Feier eine exklusive Hyper-Ticketbox im Webstore an, die unter anderem 15 Glücks-Eier, Brutmaschinen, Rauch und Lockmodule enthält. Diese Box ist auf drei Käufe pro Spieler limitiert und kostet 10,99 Euro.

Mit diesem Update will Niantic Pokémon GO sowohl für neue als auch erfahrene Spieler attraktiver gestalten und das Leveln lohnender machen.