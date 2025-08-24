Werbung

Bereits 1988 veröffentlichten die japanischen Entwickler von Tecmo den ersten Teil der Ninja-Gaiden-Reihe. Das Spiel erschien damals noch unter dem Namen Ninja Ryukenden als Arcade-Spiel. Bekannt wurde die Reihe vor allem durch die drei Nachfolger, die von 1988 bis 1991 auf NES erschienen. Mittlerweile wird die Reihe von den Xbox Game Studios veröffentlicht. Der neueste Teil, Ninja Gaiden 4, wurde von Team Ninja entwickelt. Das Spiel kann auch auf der diesjährigen Gamescom, die aktuell noch in Köln stattfindet, angespielt werden. Wir haben die Chance genutzt und uns vor Ort einen Eindruck verschafft.

In Ninja Gaiden 4 schlüpfen die Spieler in die Rolle von Ryu Hayabusa. In der gamescom-Demo haben wir allerdings die zweite Hauptfigur namens Yakumo gesteuert. Spieler erwartet ein ultra schnelles Hack and Slash Abenteuer mit ordentlichem Schwierigkeitsgrad. Der Bosskampf am Ende der Demo dürfte für unerfahrene Spieler eine große Hürde werden. Besonders auffällig ist der Grafikstil. Hier werden düstere und eigentlich realistische Level mit bunten Neonelementen, Anime-Überblenden und einer gehörigen Portion Blut gemischt.

Ein übernatürlicher Regen hat Tokio in einen Alptraum verwandelt, nachdem er die Stadt mit kybernetischen Ninja-Soldaten und Monstern geflutet hat. Wichtig ist es, im Spiel stets in Bewegung zu bleiben. Hierzu hechten wir schnell von Vorsprung zu Vorsprung und springen mit Saltos über unsere Gegner hinweg, um sie dann von hinten zu attackieren. In einem Hagel von Hieben mit seinen Katanas zerhackt unsere Figur die Gegner. Abgetrennte Körperteile und brutale Finisher sorgen entsprechend für die Einstufung "keine Jugendfreigabe" durch die USK.

Erscheinen wird das Spiel am 21. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC. Es kann jetzt schon zum Preis von 69,99 Euro unter anderem auf Steam vorbestellt werden. Alle Vorbesteller erhalten einen zusätzlichen Skin für Yakumo. Wer sich für die 89,99 Euro teure Deluxe Edition entscheidet, erhält vier Charakterskins, zwei Waffen Skin-Sets und 50.000 Bonus-Ninja-Münzen.