Mit Frostrail soll im nächsten Jahr eine Mischung aus Shooter, Crafting und Survival entstehen. Das Spiel vom Studio Fake Fish wird während der aktuellen gamescom in Köln im Businessbereich der Messe vorgestellt. Wir konnten uns während einem Termin mit dem CEO der Firma einen ersten Eindruck vom Gameplay verschaffen.

Der Shooter ist in einer postapokalyptischen Welt angesiedelt. Nach einem furchtbaren Krieg suchen die letzten Überlebenden nach allem, was ihr Fortbestehen ind er zerstörten Welt auch nur noch für einige Tage verlängern könnte. Als Folge der Auseinandersetzung friert nämlich der gesamte Planet zu, während er von Zombies und Monstern überrannt wird. Das fertige Spiel soll eine Kampagne für Singleplayer oder bis zu vier Spieler im Koop bieten. Da es sich um einen Shooter handelt, spielen Schusswaffen die wichtigste Rolle. Es gibt aber auch einige Melee-Waffen, mit denen wir uns zur Wehr setzen können.

Ähnlich wie bei Snowpiercer dient ein umgebauter Zug als unsere Basis. Diesen können wir über den Spielverlauf hinaus immer weiter ausbauen und verbessern. Hier finden sich auch unsere Arbeitsstationen. Zudem respawnen wir in dem Zug und er gibt die Mitte unseres Bewegungsradius an. Entfernen wir uns zu weit, erfrieren wir. Wollen wir auf der Map fortfahren, müssen wir zuerst die Maschinen anheizen, Druck im Kessel aufbauen und uns dann mit dem Zug an den Schienen entlang fortbewegen.

Eines der wichtigsten Werkzeuge im Innern des Zuges ist der Recycler. Mit diesem können wir gesammelten Schrott in verwendbare Materialien umwandeln. Mit diesen bauen wir den Zug aus oder verbessern und modifizieren unsere Waffen. Beim Voranschreiten auf der Karte haben wir trotz der Tatsache, dass wir an Schienen gebunden sind, auch ein bisschen Entscheidungsfreiheit, da wir über Gleise festlegen können, wohin unser Zug fährt. In späteren Ausbaustufen werden auch Schießscharten installiert. Auch wenn Sie in der aktuellen Version noch nicht vorhanden sind, soll es Phasen geben, in den Wellen von Monstern unser Gefährt an greifen und wir uns mit Maschinengewehren und derlei verteidigen. Spezielle Boss-Monster sollen ihren Weg in das fertige Spiel finden. Die Entwickler denken aktuell noch darüber nach, auch feindlich gesinnte menschliche NPCs einzubauen. Einen Release-Termin hat Frostrail bislang noch nicht. Es kann aber bereits bei Steam auf die Wunschliste gesetzt werden und soll im nächsten Jahr erscheinen.