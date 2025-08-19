News
NEWS
#Spiele-Bundle #Battlefield-6 #Intel #Core #Core-Ultra #Arc #Alchemist #Battlemage

Spiele-Bundle

Battlefield 6 kostenlos zur Arc-GPU und Core-(Ultra)-Prozessor

Battlefield 6 kostenlos zur Arc-GPU und Core-(Ultra)-Prozessor
Intel hat im Rahmen der Intel Gamer Days 2025 ein Spiele-Bundle angekündigt, welches Käufern bestimmter Core- und Core-Ultra-Prozessoren sowie eines Arc-Grafikkarte mit einem kostenlosen Promocode für Battlefield 6 versorgt. Für die Teilnahme an der Promo-Aktion qualifiziert ist ein Kauf zwischen dem 25. August und 14. September.

Hinsichtlich der Hardwarekaufs fokussiert sich die Aktion auf die Arc-Grafikkarten der ersten und zweiten Generation (Alchemist und Battlemage) und inkludiert auch mobile GPUs.

  • Arc A580 
  • Arc A550M
  • Arc 750
  • Arc 730M
  • Arc B580
  • Arc 770
  • Arc 770M
  • Arc B570

Bei den Prozessoren mit inbegriffen sind alle Desktop-Modelle der 13. und 14. Core-Generation sowie die Core-Ultra-Prozessoren. Dies schließt auch die Notebook-Prozessoren mit ein.

Gamern das Beste bieten: Wie immer führt Intel Gamer Days mit einem unübersehbaren Gaming-Angebot, das das mit Spannung erwartete Battlefield 6 umfasst. Intel und EA haben sich zusammengetan, um ein fantastisches Erlebnis auf Intel-basierten Systemen zu gewährleisten. Vom 25. August bis zum 7. September können Gamer ihre digitale Kopie von Battlefield 6 erhalten, wenn sie ein qualifiziertes Intel Core- oder Core Ultra-Produkt von Intels Partnern kaufen.
- Übersetzung des Promo-Textes von Intel
Eine Übersicht der Teilnahmebedingungen findet ihr direkt bei Intel. Ein PDF führt alle Prozessoren und Grafikkarten auf.

