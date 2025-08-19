Werbung
Intel hat im Rahmen der Intel Gamer Days 2025 ein Spiele-Bundle angekündigt, welches Käufern bestimmter Core- und Core-Ultra-Prozessoren sowie eines Arc-Grafikkarte mit einem kostenlosen Promocode für Battlefield 6 versorgt. Für die Teilnahme an der Promo-Aktion qualifiziert ist ein Kauf zwischen dem 25. August und 14. September.
Hinsichtlich der Hardwarekaufs fokussiert sich die Aktion auf die Arc-Grafikkarten der ersten und zweiten Generation (Alchemist und Battlemage) und inkludiert auch mobile GPUs.
- Arc A580
- Arc A550M
- Arc 750
- Arc 730M
- Arc B580
- Arc 770
- Arc 770M
- Arc B570
Bei den Prozessoren mit inbegriffen sind alle Desktop-Modelle der 13. und 14. Core-Generation sowie die Core-Ultra-Prozessoren. Dies schließt auch die Notebook-Prozessoren mit ein.
Eine Übersicht der Teilnahmebedingungen findet ihr direkt bei Intel. Ein PDF führt alle Prozessoren und Grafikkarten auf.