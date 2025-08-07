Werbung

23 Jahre nach dem Start der Mafia-Reihe soll nun der lange erwartete vierte Teil erscheinen. Am 08. August 2025 erscheint der Titel von Entwickler Hangar 13 und Publisher 2K Games für Xbox Series X/S, Playstation 5 und auf Steam. Nun haben sich die Macher zur Frage nach dem Spielumfang geäußert. Obwohl es sich um einen Open-World-Titel handelt, wird Mafia: The Old Country in rund zehn bis elf Stunden zu absolvieren sein. Durch das Erledigen der Nebenaufgaben sollen noch einmal ungefähr 90 Minuten Spielzeit hinzukommen. Damit wären rund 12 Stunden Gesamtspielzeit für einen kompletten Durchgang zu erwarten.

Im Vergleich mit anderen Spielen, die eine Open World mitbringen, ist Mafia damit relativ kurz. Für einen Durchgang der Hauptgeschichte bei GTA V werden so rund 32 Stunden fällig. Besonders Ubisoft-Titel fordern meist noch größeren Aufwand. Für Assassin’s Creed Valhalla benötigt man im Schnitt 61 Stunden, wer alles erledigen will, kann mit weit über 100 Stunden rechnen.

Laut HowLongToBeat entspricht die erforderliche Zeit für einen Durchgang von Mafia: The Old Country allerdings voll und ganz der, die für die Vorgänger benötigt wurde. Auch hier kam man auf 11 bis 16 Stunden. Wer sich das Spiel zulegen möchte, kann es auf Steam zum Preis von 49,99 Euro vorbestellen.