Mafia - The Old Country

Werbung

Mit Mafia: The Old Country kehrt die beliebte Spielereihe zu ihren Ursprüngen zurück und verlagert den Schauplatz erstmals von einer amerikanischen Großstadt auf die Mittelmeerinsel Sizilien. Neben einem vollständigen Steam-Eintrag wurden nun erstmals auch die Systemanforderungen des neuen Teils veröffentlicht.

Die Handlung selbst ist im Jahr 1900 angesiedelt und verspricht eine dichte, atmosphärische Spielwelt, die sich stark an historischen Vorlagen orientiert. Ziel der Entwickler war es, das Sizilien dieser Epoche möglichst realitätsnah abzubilden. Um dieses Vorhaben umzusetzen, griff das Team von Hangar 13 auf umfangreiches historisches Material zurück: Alte Fotografien, Museumsbesuche und Recherchereisen in abgelegene Regionen der Insel lieferten die Basis für ein glaubwürdiges und visuell eindrucksvolles Spielumfeld.

Ebenso die Architektur wurde so detailgetreu nachempfunden und spiegelt die Einflüsse mehrerer Jahrhunderte wider. Dieser historisch inspirierte Stil zieht sich durch alle Aspekte der Spielwelt. Auch kleinere Gegenstände, etwa Werkzeuge oder Küchengeräte, wurden realen Vorbildern aus der Zeit nachempfunden. Besonders ins Auge fällt die präzise Gestaltung von Waffen: Selbst die Messer im Spiel wurden laut Entwickler in Zusammenarbeit mit sizilianischen Traditionsbetrieben interpretiert. Dieser hohe Grad an handwerklicher Authentizität soll Mafia: The Old Country nochmals deutlich von seinen Vorgängern abheben.

Das Ergebnis ist ein Spiel, das nicht nur durch Optik, sondern auch durch Atmosphäre und Detailreichtum überzeugen will. Die Systemanforderungen fallen dabei wie folgt aus:

Mindestanforderungen:

Betriebssystem Windows 10 / 11 Prozessor AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K Grafikkarte AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070 Arbeitsspeicher 16 GB RAM Speicherplatz 55 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlene Anforderungen:

Betriebssystem Windows 10 / 11 Prozessor AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K Grafikkarte AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti Arbeitsspeicher 32 GB RAM Speicherplatz 55 GB verfügbarer Speicherplatz

Mafia: The Old Country erscheint am 8. August 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Auf Steam kann das Spiel bereits jetzt zur Wunschliste hinzugefügt werden.