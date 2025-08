Werbung

Nach und nach erscheinen immer mehr exklusiv Spiele für Nintendos neue Switch-2-Konsole. So konnten wir uns schon den Release-Titel Mario Kart World und das kürzlich erschienene Donkey Kong Bananza anschauen. Viele Metroidvania-Fans warten schon seit Jahren auf den Release von Teil 4 des namensgebenden Spiels Metroid Prime. Der Titel wurde erstmals 2017 angekündigt. Auch wenn das Spiel bisher noch nicht erschienen ist, scheint es mit der Entwicklung voran zu gehen.

So verrät ein Blick auf die Produktseite, dass Metro Prime 4 nach wie vor noch im Jahr 2025 erscheinen soll. Ein genauer Tag wird allerdings nicht genannt. Nintendo hat aber bereits mehrfach betont, dass man bei der Entwicklung absolut im Zeitplan liegt. Um die Werbetrommel zu rühren, wird es auch eine spielbare Demo auf der anstehenden Fan Expo in Kanada geben. In der entsprechenden Meldung wird erneut auf ein Release in diesem Jahr verwiesen.

Die Fan Expo in Kanada findet im Metro Toronto Convention Center vom 21. bis 24. August 2025 statt. Wer sich auf dem europäischen Kontinent befindet, kann zu dieser Zeit die gamescom in Köln besuchen. Viele Fans hoffen nun darauf, dass es auf der gamescom auch eine entsprechende Möglichkeit geben wird, Metroid Prime 4 anzuspielen. Bestätigt wurde dies bisher aber noch nicht.