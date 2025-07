Werbung

Schon seit mehreren Jahren ist das Survival-Genre eines der Beliebtesten bei Spielern. Die beiden The Forest Teile haben mit ihrem Mix aus Dschungelhorror und Aufbau einer Basis eine große Fangemeinde aufbauen können. Als 2018 The Forest den Early Access verlassen hat und veröffentlicht wurde, startete eine ähnliche Open-World-Survival-Simulation unter dem Namen Green Hell wiederum in den Early Access. Ein Jahr später, im September 2019, wurde dann auch dieser Titel veröffentlicht. Mittlerweile ist das Spiel für PC, Xbox, Switch und Playstation verfügbar.

Während die Spieler bei The Forest vorwiegend gegen blutrünstige Kannibalen und Mutanten antreten, lauert die größte Gefahr bei Green Hell im Dschungel selbst. Neben wilden Tieren sind es vor allem Infektionen und diverse Krankheiten, die den Spieler das Leben schwer machen. Bewegt man sich zu häufig durch stehende Gewässer, trinkt die falschen Getränke oder schläft direkt auf dem Dschungelboden, fängt man sich schnell einige Blutegel ein. Deren Bisse führen wiederum zu Infektionen, die ihrerseits schwere Krankheiten bis hin zum Tod der Spielfigur verursachen.

Das Spielprinzip konnte sowohl Kritiker als auch Nutzer überzeugen. So steht der Titel bei Metacritic auf einem Metascore von 78 und auf einem User Score von 7,5. Auch auf Steam kommt man auf eine Durchschnittsbewertung von sehr positiv bei über 62.000 Bewertung. In einem Post auf X haben die Entwickler nun voller Stolz bekannt gegeben, dass man acht Millionen Kopien verkauft habe. Dabei wurden sogar nur die PC, Playstation und Xbox Versionen berücksichtigt. Verkäufe für die Switch zählen nicht mit hinein.

Wer sich selbst durch den Dschungel kämpfen möchte, kann sich das Spiel aktuell auf Steam zum reduzierten Preis von 5,24 Euro zulegen. Der Standardpreis beträgt 20,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 9. August 2025. Der Titel ist auch für das Steam Deck verifiziert und kann somit unterwegs gespielt werden.