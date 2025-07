Werbung

Auf der San Diego Comic-Con 2025 kündigten Free Range Games und North Beach Games die kommende Erweiterung Durin's Folk für das Survivalspiel The Lord of the Rings: Return to Moria an. Konkrete Details wurden zwar noch nicht veröffentlicht, jedoch ist von einer erweiterten Endgame-Story, neuen spannenden Spielmechaniken und zahlreichen bislang geheimen Inhalten die Rede.

Das Hauptspiel erschien ursprünglich im Oktober 2023 für PC und PlayStation 5, zunächst als Epic Games Store- und Konsolenexklusiv-Titel für Sony. Im August 2024 folgte schließlich die Veröffentlichung auf Steam und Xbox Series S|X, ergänzt durch plattformübergreifendes Cross-Play zwischen allen Versionen.

Zu Beginn dieses Jahres erhielt The Lord of the Rings: Return to Moria ein Update, das die optionale Nutzung dedizierter Server ermöglicht. Diese können entweder kostenpflichtig bei Drittanbietern gemietet oder eigenständig betrieben werden. Serverbesitzer haben seitdem die Möglichkeit, diverse Einstellungen individuell anzupassen, darunter Schwierigkeitsgrad, Feindaggressivität, Überlebensanforderungen, Beuteverteilung beim Abbau, Häufigkeit von Hordenangriffen, Belagerungen und Patrouillen. Die Parameter lassen sich per Befehl steuern und bieten vordefinierte Werte wie sehr niedrig, niedrig, standard, hoch und sehr hoch, wobei nicht alle Einstellungen jede Abstufung unterstützen.

Die Entwickler haben sich bislang nicht zum Veröffentlichungstermin der Erweiterung geäußert. Es wäre jedoch naheliegend, dass Durin's Folk pünktlich zum zweiten Jubiläum von Return to Moria erscheint. In etwa drei Monaten, am 24. Oktober, feiert das Hauptspiel seinen zweiten Geburtstag, ein passender Termin für den Release einer Erweiterung. Bis dahin bleibt abzuwarten, welche weiteren Features und Geheimnisse Free Range Games in Durin’s Folk versteckt hat.