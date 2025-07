Werbung

Schon im August 2025 ist Star Wars Outlaws erschienen. Es sollte Ubisofts großes Abenteuer im Star Wars Universum werden. Gerade zur Veröffentlichung hatte das Spiel jedoch mit mittelmäßigen Bewertungen und kritischen Reviews zu kämpfen. In unserem Test störten uns vor allem viele Bugs und Abstürze, sowie schlechte Gegner KI. In den folgenden Monaten hat Ubisoft an dem Titel gearbeitet und versucht, ihn zu retten.

Auch wenn das Spiel mittlerweile viele seiner Probleme angegangen ist, scheint Publisher Ubisoft nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Ein Beitrag von Insider Gaming geht darauf ein, dass die Entwicklung einer Fortsetzung bereits in einer frühen Entwicklungsphase eingestellt wurde. Ubisoft habe kein Interesse daran, eine Fortsetzung zu produzieren. Die gerade erst veröffentlichten Quartalszahlen des französischen Spieleentwicklers zeigen auch, dass weitere Spiele hinter den Erwartungen bleiben.

In Outlaws schlüpfen die Spieler in die Rolle der Gaunerin Kay Vess. Nach einem gescheiterten Einbruch wird sie von einem Verbrechersyndikat gejagt. Eines der Highlights des Spiels ist unser flauschiger Begleiter Nix. Dieser kann uns beim Lösen verschiedener Rätsel helfen und im Kampf Gegner ablenken. Star Wars Outlaws gibt es aktuell bei Steam ab 69,99 Euro.