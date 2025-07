Werbung

Mit Dying Light the Beast soll der dritte und neueste Teil der Zombie-Slasher-Reihe von Techland erscheinen. Der Release-Termin wurde gerade erst im Juli bekannt gegeben. Das Spiel sollte am 22. August 2025 erscheinen. Nun haben die Entwickler den Titel kurz vor Release um rund einen Monat nach hinten verschoben.

Das Spiel soll nun am 19. September 2025 erscheinen. Auf der offiziellen Seite haben die Entwickler ein Statement veröffentlicht, in dem sie die Gründe für ihre Entscheidung erklären. Als Grund für die Verschiebung nennt das Studio, dass man in einigen wichtigen Bereichen noch die gewünschte Qualität erreichen will. Im Fokus steht die Arbeit an Gameplay, Interface, Physik, Zwischensequenzen und Animationen.

Ursprünglich sollte The Beast als Erweiterung für das 2022 erschienene Dying Light veröffentlicht werden. Aufgrund des Umfangs und der eigenständigen Story hat man sich jedoch dafür entschieden, das Spiel als vollwertigen Titel zu veröffentlichen. Die Story bringt Protagonist Kyle Crane zurück. Dieser hatte bereits im ersten Teil des Spiels die Hauptrolle. Nachdem er 13 Jahre in einem Geheimlabor gefoltert wurde und Opfer diverser Experimente war, ist er nicht nur wütend sondern auch im Stande, sich in das namensgebende Biest zu verwandeln.

Dying Light The Beast kann auf Steam vorbestellt werden. Hier werden 59,99 Euro fällig. Die Deluxe Edition kostet noch einmal zehn Euro mehr und beinhaltet neben dem Soundtrack und einem Paket Hintergrundbilder mehrere digitale Inhalte wie zwei Outfits, eine neue Maschinenpistole und das Fahrzeug Roadhog. Besucher der gamescom erhalten in Halle 6 die Möglichkeit, eine Demo des Spiels zu testen.

Die diesjährige gamescom findet vom 20. bis zum 24. August 2025 in Köln statt. Neben dem Programm von Techland erwartet die Besucher die Chance, verschiedene lange erwartete Spiele wie Anno 117 anzuspielen. Tageskarten sind ab 30,50 Euro erhältlich.