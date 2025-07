Werbung

Der gestern angekündigte und heute verfügbar gemachte Patch 2.3 für Cyberpunk 2077 ist zugleich der Startschuss für die Mac-Version des Spiels. Für diese nennt CDPR einen M1 mit 16 GB Arbeitsspeicher als Mindestanforderung. Ein M3 Ultra oder M4 Max werden jedoch empfohlen, wenngleich auch hier die Raytracing-Effekte standardmäßig deaktiviert sind.

Je nach Mac-Modell beträgt die Auflösung 1.800 x 1.125 oder 1.920 x 1.080 Pixel. Mit einem M1 sind 30 FPS die Zielvorgabe, ab einem M3 Pro oder M2 Max sind es dann 60 FPS.

In den Einstellungen kann die Auflösung natürlich geändert werden. Auch bei den Qualitätseinstellungen stehen zahlreiche Optionen offen. So kann per MetalFX eine dynamische Skalierung angewendet werden. Ebenso kann ein Zielmodus für die FPS festgesetzt werden. Über einen Skalierungsfaktor wird eine minimale und maximale Auflösung eingestellt. Auch einige Raytracing-Einstellungen gibt es.

Mit einem MacBook Pro mit M3 Pro haben wir einige Durchläufe des Benchmarks gemacht. Diese fanden bei einer Auflösung von 1.800 x 1.125 Pixel und mit verschiedenen Einstellungen statt. Im ersten Durchlauf mit 30 FPS als Ziel, im zweiten mit 60 FPS und auch einen letzten Durchlauf mit den Raytracing-Effekten haben wir gemacht. Die durchschnittlichen FPS fielen wie folgt aus:

1.800 x 1.125 Pixel (30 FPS Target): 30 FPS

1.800 x 1.125 Pixel (60 FPS Target): 49,5 FPS (38,2 Min, 96,4 Max)

1.800 x 1.125 Pixel + Raytracing (60 FPS Target): 25,5 FPS (21,2 Min, 30,6 Max)

Im Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck der Bildqualität machen. Unser Eindruck ist nicht sonderlich positiv. Der Upscaler hat offenbar große Probleme mit der temporalen Stabilität. Es flickert und flackert an allen Enden.

Habt auch ihr einen Mac und könnt den Benchmark-Modus laufen lassen? Dann lasst uns eure Ergebnisse wissen.

Für die PC-Version von Cyberpunk 2077 liefert der Patch 2.3 die Upscaling-Modi FSR 4, FSR 3.1 und XeSS 2.0. Das Update sollte ab sofort zur Verfügung stehen.