Mit dem neuesten Fortnite-Update 30.10 wird die legendäre Metal-Band Metallica Teil des Battle-Royale-Spiels von Epic Games. Seit heute, dem 13. Juni 2024 können Spieler die Inhalte des Updates nutzen. Zunächst kam es heute morgen zu einer kurzen Down-Time, während der das Spiel aktualisiert wurde. Die Integration von Metallica leitet auch die neue Festival-Season ein, deren Konzerte ab dem 22. Juni 2024 starten.

Die Kooperation bringt nicht nur die Musik der Band ins Spiel. Das Update 30.10 führt eine Reihe von Metallica-inspirierten Skins ein, darunter Outfits, die auf den Bandmitgliedern basieren, sowie einzigartige Emotes und Accessoires. Die Spieler können ihre Charaktere mit Metallica-Merchandise ausstatten und so ihre Leidenschaft für die Band zeigen. Zusätzlich gibt es neue Ladebildschirme und Lobby-Hintergründe, die von den Alben der Band inspiriert sind. Das Update umfasst auch mehrere interaktive Events und Herausforderungen. Spieler können an speziellen Metallica-Events teilnehmen, bei denen sie gegen andere Spieler antreten und exklusive Belohnungen verdienen können. Diese Events sind so konzipiert, dass sie sowohl für neue als auch für erfahrene Spieler geeignet sind. Eines dieser Events ist der Battle Royale Metallica Cup am 18. Juni. In diesem Teams mit Auffüllen Spiel können sich Spieler das Glockenschlag Emote verdienen.

Der Modus Rocket Racing erhält mit Thrash einen neuen Kurs im Metallica-Thema. Dieser ist für Anfänger geeignet und kann ab Bronze I freigeschaltet werden. Passend dazu gibt es den Backfire-Skin als Karosserie-Freischaltung, wenn Spieler die entsprechenden Aufträge der Season abschließen.

Mit der Einführung der Metallica-Integration startet Fortnite auch die diesjährige Festival Season. Diese neue Saison bringt eine Vielzahl von Musik- und Kunstereignissen ins Spiel, die sich über mehrere Wochen erstrecken. Während dieser Zeit können die Spieler verschiedene Künstler und Bands erleben, die jeweils ihre eigenen einzigartigen Inhalte und Events mitbringen. Das Metallica Event findet dabei insgesamt sechs mal an zwei Tagen statt. Interessierte können mit einer Gruppe von bis zu vier Freunden teilnehmen.

Samstag, 22. Juni 2024 20:00 Uhr 23:00 Uhr 05:00 Uhr

Sonntag, 23. Juni 2024 16:00 Uhr 20:00 Uhr 23:00 Uhr



Neben den neuen Inhalten und Events bringt das Update 30.10 auch eine Reihe von technischen Verbesserungen und Bugfixes mit sich. Diese Verbesserungen betreffen sowohl die Leistung auf verschiedenen Plattformen als auch die Behebung bekannter Probleme und Glitches. Ein vollständige Liste findet sich auf der Seite von Fortnite.