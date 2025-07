Werbung

Bereits seit den 60ern ist Star Trek nicht mehr aus dem Science-Fiction-Bereich wegzudenken. Das Universum von Gene Roddenberry umfasst mittlerweile unzählige Serien, Filme und Spiele. Als eines davon wurde Star Trek Online 2010 veröffentlicht. Seither wird das MMO von den Entwicklern regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt.

So kündigten Arc Games und DECA Games nun die Veröffentlichung eines neuen Raumschiff-Pakets an. Unter dem Namen Zeitloses Vermächtnis sind die neuen Schiffe ab sofort für PC-Spieler erhältlich. Konsolenspieler müssen noch bis zum 27. August 2025 warten. Das Paket bietet drei Schiffe, jedes mit drei Designs aus verschiedenen Epochen von Star Trek: The Original Series (ToS), Classic Film (TMP) und dem 25. Jahrhundert (STO).

Für den offiziellen Launch-Trailer hat man extra eine exklusive Gedichtrezitation von Jason Charles Miller verbaut. Miller ist bekannt als Komponisten und Synchronsprecher. Er hat den ersten Titelsongs des Star-Trek-MMORPGs namens Steel and Flame erschaffen. Alle Schiffe aus dem Paket können auch separat erworben werden. Im Zeitlosen Vermächtnis enthalten sind:

USS Okinawa Die Basisversion orientiert sich am klassischen Star-Trek-Spiel „Star Trek: Starfleet Command“. Neue Varianten umfassen die TOS-Ära-Variante (zu sehen in einem IDW-Star-Trek-Comic), die TMP-Ära-Variante und die STO-Ära-Variante.

USS Proxima Die Basisversion orientiert sich am Star-Trek-Spiel „Star Trek: Legacy“. Neue Varianten umfassen die TOS-Ära-Variante, die TMP-Ära-Variante und die STO-Ära-Variante.

Temporaler Schlachtkreuzer der Ranger-Klasse Ursprünglich aus der 2016er Erweiterung „Agents of Yesterday“ von Star Trek Online. Neue Varianten umfassen die TMP-Ära-Variante, die STO-Ära-Variante sowie ein Remaster der TOS-Ära-Variante.

Exklusive Inhalte des Pakets: Der Star Trek: The Motion Picture-Raumanzug (Gegenstand und Kostüm) Die Star Trek: The Wrath of Khan-Kadettenuniform (Kostüm) Star Trek: The Wrath of Khan – Ceti-Alpha-V-Aal-Universalkitmodul



Star Trek Online kann kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Auf der offiziellen Webseite gibt es auch weitere Informationen zum Spiel und den Updates.