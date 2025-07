Werbung

Zum Release im Dezember 2020 waren noch viele Spieler entsetzt über den Zustand von Cyberpunk 2077. Entwickler CD Projekt Red hatte hier noch jahrelang nachgebessert – mittlerweile hat das Spiel eine große Fangemeinde. Das Standardspiel steht inzwischen auf eine Metascore von 86 und einem User-Score von 7,3. Die Erweiterung Phantom Liberty, die 2023 erschienen ist, kommt sogar auf einen Metascore von 89 und einen User-Score von 8,2.

Wenig verwunderlich entstand so auch ein Spin-Off zum Spiel. Cyberpunk: Edgerunners erschien bereits 2022. Ausgestrahlt wurde die zehn Episoden lange animierte Webserie von Netflix. Die Hauptfiguren entstammen nicht der Videospiel-Vorlage, sondern erleben ihre ganz eigenen Abenteuer in Night City, der Stadt, in der das Spiel verortet ist. Die Serie erfreut sich durchweg positiven Kritiken. In der Folge wurde kürzlich bestätigt, dass Cyberpunk Edgerunners eine zweite Staffel erhalten soll. Es gibt auch bereits einen ersten kurzen Teaser-Trailer. Wann genau die zweite Staffel ausgestrahlt werden soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Sie wird allerdings erneut auf Netflix zu sehen sein.

Auch wenn Spiel und Serie verschiedene Geschichten in derselben Welt erzählen, hat die bloße Ankündigung einer neuen Staffel schon für einen Aufschwung der Spielerzahlen des Shooters gesorgt. Nachdem man zum Release die Marke von mehr als einer Million gleichzeitigen Spielern gebrochen hatte, sind die Zahlen über die Zeit hinweg stark gesunken. Größere Updates und natürlich die Veröffentlichung der Erweiterung Phantom Liberty konnten die Zahlen jeweils noch einmal anheben.

Kürzlich hat sich der Hype wieder ein wenig gelegt. Während man nun aber bei Werten zwischen 30.000 und 40.000 Spielern angekommen war, konnte die Vorstellung der zweiten Staffel von Edgerunners erneut mehr als 66.000 gleichzeitige Spieler nach Night City locken.

Wer sich selbst ein Bild von CD Projekt Reds Titel machen will, kann das Standardspiel auf Steam aktuell um ganze 65 % reduziert für 20,99 Euro kaufen. Die Erweiterung gibt es für ebenfalls 20,99 Euro dazu. Die Angebote auf Steam dürften ihren Anteil am aktuellen Aufschwung haben.