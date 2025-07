Werbung

Im Februar 2024 veröffentlichten die Entwickler von Arrowhead Games Studios ihren Multiplayer-Shooter Helldivers 2. Das Spiel schlug ein wie eine Bombe. Am Allzeithoch erreichte man fast eine halbe Million gleichzeitige Spieler. Verschiedene Events und Updates hielten die Fans seither bei der Stange. Auch die Wertungen können sich sehen lassen: Auf metacritic erreicht man einen Meta Score von 82 und ein User-Score von 7,5. Bei den Steam Awards 2024 gewann Helldivers 2 in der Kategorie Besser mit Freunden.

Das Spiel startete 2024 allerdings nur für PC und PlayStation 5. Erst kürzlich wurde bestätigt, dass auch Xbox-Spieler die Chance erhalten sollen, sich der Verteidigung der Galaxie zu widmen. Am 26. August 2025 soll es soweit sein. Dann wird die Xbox-Version von Helldivers 2 gelauncht. Bisher ist bekannt, dass man seinen erspielten Fortschritt nicht mitnehmen kann. Dieser ist auf die zuvor genutzte Plattform beschränkt. Wer also zu Microsofts Konsole wechselt, der muss neu anfangen. Crossplay wird es hingegen durchaus geben. So können Xbox-Spieler gemeinsam mit ihren Freunden auf PlayStation und PC in den Kampf einsteigen.

Zum Release wird es im Xbox-Store zwei Versionen des Spiels geben. Beide können bereits vorbestellt werden. Die Standard Edition soll 39,99 Euro kosten. Für 59,99 Euro erhalten Spieler die sogenannte Super Citizen Edition. Wer letztere kauft, erhält neben der Vollversion des Spiels ein Panzerungsset, einen Umhang, eine Waffe und den Über-Bürger-Status. Für alle Vorbesteller einer der beiden Versionen gibt es zusätzlich noch drei Panzerungssets als digitale Boni. Hierzu zählen der TR-7-Markenbotschafter, der TR-62-Ritter und schließlich der Kavalier der Demokratie TR-9.