Wie in jedem Sommer gibt es auch in diesem Jahr einen großen Summer Sale auf Valves Spieleplattform Steam. Spielefans können dort noch bis zum 10. Juli 2025 um 19:00 Uhr hunderte von reduzierten Spielen finden. Dabei gibt es Beispiele aus allen nur denkbaren Genres. Neben Triple-A-Spielen sind auch viele Indie-Titel stark reduziert.

Zu den Topsellern, die sich gerade im Angebot befinden, zählen unter anderem Titel wie Elden Ring. Das Action Spiel von FromSoftware ist aktuell um 40 % von 59,99 Euro auf 35,99 Euro gesenkt. Wer es lieber etwas futuristischer mag, kann sich Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red um ganze 65 % gesenkt für 20,99 Euro sichern. Auch der Horror Dauerbrenner Dead by Daylight ist um 60 % auf 7,99 Euro reduziert. Die abgedrehte Simulation Schedule I, in der Spieler ihr eigenes Drogenimperium aufbauen können, ist von 19,50 Euro auf 13,65 Euro reduziert. Eine wesentlich realistische Simulation bietet Train Sim World 5. Der Zug- und Schienenbau-Simulator ist um ganze 80 % auf 8,99 Euro gesenkt. In dieselbe Sparte fällt auch der Euro Truck Simulator, der aktuell für unter 5 Euro zu haben ist.

Einige Spiele aus den aktuellen Verkaufscharts befinden sich ebenfalls im Angebot. Das hochgelobte Claire Obscure Expedition 33 ist leider nicht so stark im Preis gesenkt wie andere Titel. Immerhin ist es um 10 % auf 44,99 Euro herabgesetzt. Auch der neueste Ableger der Dynasty Warriors Reihe, den wir vor einiger Zeit angespielt haben, ist Teil des Summer Sale. Er ist um 23 % von 79,99 Euro auf 61,59 Euro reduziert. Ubisofts neuestes Assassinen-Abenteuer haben wir ebenso bereits angespielt. Hier können Fans rund 25 % sparen. Auch Hogwarts Legacy wurde stark reduziert. Den Ausflug ins Harry Potter Universum erhält man aktuell für knapp unter 15 Euro.

Wer es etwas blutiger mag, kann Warhammer 40.000 Space Marine 2 zum Preis von 35,99 Euro ergattern. Einen der höchsten Rabatte gibt es auf die Dinopark-Simulation Jurassic World Evolution 2. Ganze 95 % ist der Preis auf 2,99 Euro gefallen. Wer hier auf den Geschmack kommt, kann sich Ende des Jahres auf eine angekündigte Fortsetzung freuen.