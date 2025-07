Werbung

Im jüngsten Entwicklerstream zu Anno 117: Pax Romana wurde erstmals umfassend das neue Kampfsystem vorgestellt, das weit über die bekannten Gefechte der Vorgängerspiele hinausgeht. Im Mittelpunkt standen ausgedehnte Landschlachten mit hoher taktischer Komplexität, die das Spielgefühl des bislang eher friedlich geprägten Aufbauspiels deutlich erweitern.

In einer rund einstündigen Präsentation konnten Zuschauer beobachten, wie sich Legionäre in groß angelegten Schlachtformationen begegnen, Städte belagert werden und dynamische Kämpfe mit Dutzenden Einheiten pro Seite stattfinden. Besonders das gezeigte Finale, bei dem über 30 Einheiten gleichzeitig gegeneinander antraten, deutet das Potenzial für großformatige Strategieelemente an.

Ein zentrales Element dieser neuen Mechanik sind drei spezifische Gebäudetypen, die den Truppenbau ermöglichen: Die Baracken dienen der Rekrutierung von Infanterieeinheiten, der Equitum Campus stellt Kavallerie bereit und in der Belagerungswerkstatt werden schwere Einheiten wie Ballisten und Onager produziert. Damit der militärische Apparat funktioniert, werden neben Geld zahlreiche Ressourcen benötigt, darunter Waffen, Rüstungen, Pferde sowie die entsprechende Bevölkerung in Form von Liberti und Equites. Die Einführung dieser Produktionsketten verleiht den Kämpfen einen zusätzlichen wirtschaftlichen Tiefgang.

Die Spielmechanik erlaubt verschiedene Herangehensweisen an die Gefechte. Mauern bieten je nach Material unterschiedliche Verteidigungsmöglichkeiten. Während einfache Holzkonstruktionen von Infanterie überwunden werden können, erfordern massive Steinmauern schweres Belagerungsgerät. Spieler, die sich nicht selbst um das taktische Geschehen kümmern möchten, können die Kämpfe der künstlichen Intelligenz überlassen, indem sie den automatischen Kampfmodus aktivieren. Im gezeigten Beispiel war zu sehen, dass die KI nicht nur zahlenmäßig stark agiert, sondern auch taktisch klug vorgeht, etwa durch gezielte Angriffe auf empfindliche Einheiten wie Artillerie.

Neben den Bodenschlachten kehren Seeschlachten ins Spiel zurück. Diese orientieren sich historisch korrekt an der römischen Kriegsführung und setzen nicht auf Kanonen, sondern auf Katapulte. Wer feindliche Inseln angreifen möchte, muss seine Einheiten per Schiff transportieren, was eine logistische Planung und den Schutz der Transportflotte erfordert. Auch in diesem Bereich soll die KI in der Lage sein, sinnvoll auf Bedrohungen zu reagieren und Angriffe effektiv zu koordinieren. Der Entwicklerstream ist als Aufzeichnung bei Twitch zu finden.

Anno 117: Pax Romana wird am 13. November 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Eine Vorbestellung ist bereits auf allen gängigen Plattformen möglich.