Mit Dying Light 2: Stay Human erschien im Februar 2022 die Fortsetzung des Zombie-Schnetzlers von Techland. Nachdem der erste Teil nach Release 2015 in Deutschland indiziert wurde, erschien Stay Human in einer geschnittenen Version auch auf dem deutschen Markt. Während der Titel mit einem Metascore von 76 durchaus gut bei den Kritikern ankam, gab es bei den Fans einen eher durchwachsenen User Score von 5,2.

Nun wurde ein neuer Teil angekündigt. Eigentlich sollte Dying Light: The Beast nur ein DLC für den zweiten Teil werden. Mit Fortschritt der Entwicklung hat Techland aber beschlossen, das Spiel als Standalone-Titel zu veröffentlichen. Spielerisch soll es bei The Beast keine großen Unterschiede zu den Vorgängern geben. Mit vielen Parkour-Einlagen rast man als Spieler durch Zombiehorden. Wenn es nicht anders geht, kann man den Untoten auch mit einem großen Arsenal an Nah- und Fernkampfwaffen zu Leibe rücken. Dabei erhält man für verschiedene Stunts und Bewegungs-Aktionen mal mehr, mal weniger Punkte. Diese werden in Skills investiert. Wer es drauf ankommen lassen möchte, kann sich auch nachts herauswagen. Dann warten mehr Punkte, aber auch wesentlich mehr und vor allem schnellere Gegner.

Die Story bringt allerdings einen alten Bekannten zurück. Der Protagonist ist Kyle Crane, der bereits in Teil eins gegen die Zombies kämpfte. Seither sind im Spiel zehn Jahre vergangen und Kyle wurde als Versuchskaninchen missbraucht. Jetzt ist zurück und sinnt auf Rache. Der Clou dabei ist, dass er im Rahmen der Experimente einige übermenschliche Fähigkeiten entwickelt hat. In Kämpfen lädt sich seine Beast-Energie auf. Ist sie voll, verfallen wir in einen Blutrausch und schlachten alles in Reichweite ab.

Ob Dying Light: The Beast es dieses Mal in Deutschland ungeschnitten in den Verkauf schafft, bleibt abzuwarten. Aktuell gibt es noch keinen festen Termin für einen Release. Wer möchte, kann sich Dying Light: The Beast jetzt schon bei Steam auf die Wunschliste setzen.