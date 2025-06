Chains Of Lukomorye zeigt ungewöhnliches Setting

Nach wie vor sind Soulslike-Spiele sehr beliebt, denn neben erfolgreichen Titeln wie Elden Ring und dem kürzlich erschienenen Elden Ring: Nightreign versuchen immer wieder kleinere Studios aus aller Welt ihre eigene Vision eines Aouls-Spiels zu veröffentlichen. Diesen Weg geht nun auch Forge Ahead, ein europäisches Indie-Studio. Ihr Spiel Chains of Lukomorye soll eine neue Interpretation des Genres bieten. Die Macher versprechen einen Mix aus Third-Person-Shooter und Soulslike.

Nicht nur die Spielweise, sondern auch die Story des Titels versprechen eine ungewöhnliche Mischung. Spieler betreten eine verdrehte Fantasywelt, die die Nachkriegsjahre des Ersten Weltkriegs als Grundlage nutzt. Allerdings wurde die Welt durch misslungene Experimente zerstört. Die Hauptfigur, ein traumatisierter Soldat, begibt sich auf die Suche nach seiner Frau. Da diese jedoch verstorben ist, betritt er das Totenreich der slawischen Mythologie, um seine Geliebte zu befreien.

Die Macher geben an, dass die Sage von Orpheus und Eurydike als Vorlage der Geschichte gedient hat. Auch dort begibt sich der Protagonist in die Unterwelt, um seine Frau zu retten. Die Spieler greifen zu allerlei Waffen aus dem frühen 20. Jahrhundert, um sich gegen die mythologischen Monster zu wehren. Neben den Schusswaffen stehen ihnen übernatürliche Fähigkeiten zur Verfügung. In den Leveln warten verschiedene Bosskämpfe. Diese sind ebenfalls von der slawischen Folklore inspiriert und beinhalten beispielsweise Kreaturen wie Baba Yaga. Im bisher veröffentlichten Material sind gigantische Katzen, die die Wälder durchstreifen, zu sehen.

Wer sich mit offenen Augen durch die Mischung aus zerstörtem Kriegsgebiet und magischen Welten bewegt, kann verschiedene Geheimnisse und verlorene Relikte finden. Diese ergänzen entweder die Hintergrundgeschichte oder sorgen für Boni im Spiel. Aktuell hat das Spiel noch kein Veröffentlichungsdatum.

Wer möchte, kann es sich allerdings schon bei Steam auf seine Wunschliste setzen.