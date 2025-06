Werbung

Vom 20. bis 24. August 2025 ist es wieder soweit, denn dann öffnet die gamescom in der Kölnmesse wieder ihre Pforten. Nach und nach werben nun auch die verschiedenen Aussteller aus aller Welt mit ihrer Präsenz. Auch in diesem Jahr ist erneut der Microsoft Xbox Stand mit dabei. Dies wurde nun offiziell über den x-Account des Unternehmens bestätigt.

Nachdem sowohl Xbox als auch Bethesda und Blizzard ihre Teilnahme an der Messe angekündigt haben, stehen schon einige große Namen fest. Somit will Microsoft offenbar mit allen größeren Studios, die direkt oder indirekt zum Konzern gehören, teilnehmen. Fraglich bleibt jedoch aktuell noch, ob Sony wieder bei der gamescom anwesend sein wird. Der Konzern war zuletzt vor Corona vertreten.



Während der Zutritt zur Messe am Mittwoch, dem 20. August 2025 nur Fachbesuchern, Medienvertretern und Creatoren vorbehalten ist, können alle Gaming-Fans von Donnerstag bis Sonntag an dem Event teilnehmen. Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet. Tagestickets starten ab 30,50 Euro. Einzig das Tagesticket für Samstag, den 23. August liegt bei 40,00 Euro. Wer sein Glück auch schon am Mittwoch versuchen möchte, ohne Fachbesucher zu sein, kann ein Wildcard Tagesticket erstehen. Mit diesem ist der Einlass am 20. August ab 13.00 Uhr möglich. Das Ticket kostet 64,00 Euro. An allen anderen Tagen ist auch ein Besuch ab 16.00 Uhr möglich. Tickets sind dann auf 10,00 Euro beziehungsweise 12,50 Euro am Samstag reduziert. Familienkarten für maximal fünf Personen sind für 68,00 beziehungsweise 84,50 Euro erhältlich.